Az idei évre meghirdetett célvizsgálatok időbeni ütemezése most sem publikus, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) honlapjáról már tájékozódhat az érdeklődő a 2022-es évre kiadott, úgynevezett ellenőrzési és vizsgálati programról (EVP). A hazai fogyasztóvédelmi hatóságok a termékbiztonság terén évek óta dobogós helyen szerepelnek az Európai Unióban, és mivel a szép eredmények megtartása a cél, ráadásul új előírások is érkeztek, a tavalyinál is több – pontosan ötven – témavizsgálatra készülhetnek idén a vállalkozások.

Fokozott elővigyázatosság ajánlott például termékbiztonsági és fogyasztói adásvételi fronton, de tavasztól a fogyasztómegtévesztéses tényállások köre is bővül. Két témavizsgálat is érinti majd 2022-ben az építőipart: új témavizsgálat „az építőanyag-kereskedelem fogyasztóvédelmi ellenőrzése”, kiegészülve „az építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzése” elnevezésű témavizsgálattal. Érdemes tehát a teljesítménynyilatkozatok és termékdokumentációik tartalmát összhangba hozni a tavaly július 16. napjával hatályba lépett piacfelügyeleti előírásokkal is, és kellő figyelmet szánni az általános kereskedelmi feltételek betartására – például az egységárak szabályszerű feltüntetésére. Sor kerül 2022-ben a magyar nyelvű használati útmutatók meglétének piacfelügyeleti ellenőrzésére is.

Újdonság a „glutén- és laktózmentes termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölések tükrében” megnevezésű programpont. A fogyasztókat megtévesztő jelölések kiszűrése érdekében, ahogyan tavaly, idén is hatósági fókuszba kerülnek még az étrend-kiegészítők, és ellenőrzik az előre csomagolt termékek nettó tömegét is.

Aktuális ellenőrzési célpont marad az interneten kapható, csodát ígérő termékeket árusító webáruházak sora, általánosságban az online értékesítés, és a nagyobb kockázatokat rejtő, úgynevezett zöldre festés mint tiltott kereskedelmi gyakorlat, amellyel a vállalkozások még a GVH figyelmét is kivívhatják, hiszen ha fennáll a verseny érdemi érintettsége, akkor a fogyasztókat megtévesztő „zöld” fogyasztói tájékoztatásokat a versenyhatóság szankcionálhatja.

2022-ben is találkozhatunk örökzöld ellenőrzési fókuszpontokkal, mint amilyen a szavatossági, jótállási igények intézése és az árubemutatók szabályszerűsége, de természetesen nem maradnak el a karácsonyi és húsvéti, szezonális fogyasztóvédelmi ellenőrzések, valamint a cigaretták károsanyag-hozamára és a kozmetikai termékekre vonatkozó – laboratóriumi vizsgálattal egybekötött – témavizsgálatok sem. 2022-ben is ellenőrzik a használt autók értékesítését, az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a közszolgáltatók telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálatait és weboldalait, panaszkezelési gyakorlatát, és megismételt termékbiztonsági fókuszú vizsgálatokra is számíthatnak a vidámparkok, kalandparkok, kondiparkok, aquaparkok és játszótéri eszközök üzemeltetői. A koronavírus-járványban a maszkok vizsgálatára idén is számítani kell, és vizsgálják a napszemüvegeket és iskolaszereket, valamint a százszázalékos pamuttartalmúnak mondott textiltermékeket.

Fotó: Földi Imre

Új fókuszú termékbiztonsági vizsgálatok is érkeznek: a ventilátorok, a hordozható kézi bozótvágókhoz való, cséphadaró típusú vágófeltétek és az önegyensúlyozó személyszállító eszközök közül a hoverboardok, egykerekűek és az elektromos rollerek forgalmazói piacfelügyeleti ellenőrzésekre készülhetnek. 2022-ben ismét célkeresztbe kerülnek a játékok és a bébijátékok, online és hagyományos bolti értékesítéskor egyaránt. Újdonság a fehér falfestékek összehasonlító laboratóriumi vizsgálata, valamint a powerbankok és akkumulátorok névleges kapacitásának ellenőrzése és az univerzális akkumulátortöltők laboratóriumi vizsgálata.

2022. május 28. napjától tilos az úgynevezett kettős minőség alkalmazása, és sor kerül ennek ellenőrzésére is. Megtévesztőnek fog minősülni az említett dátumtól minden olyan kereskedelmi gyakorlat, amelynek keretében egy árut az egyik tagállamban akként forgalmaznak, hogy az megegyezik egy másik tagállamban forgalmazott áruval, miközben az összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak. Kivétel, ha az eltérést jogszerű és objektív tényezők indokolják. Az EVP illetékes témavizsgálata „a kettős minőség tilalmának hatósági eljárását megalapozó laboratóriumi és összehasonlító vizsgálatok a háztartásvegyipari és kozmetikai termékek tekintetében” elnevezést viseli, vagyis az említett termékkörök forgalmazóinak érdemes ilyen tárgyú ellenőrzésre is felkészülniük.

Sok a korábbi évekből áthozott célellenőrzés, de az ördög ezúttal is a részletekben rejlik: számos releváns fogyasztóvédelmi jogszabályváltozás történt, ami bizony érdemi változásokat hoz majd a korábbról jól ismert témavizsgálatok forgatókönyvébe. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akit tavaly ellenőriztek egy-egy témakörben, és megfelelt, az is jobban teszi, ha felkészül a jogszabályváltozásokból, mert előfordulhat, hogy a hatóság ugyanazon cégnél ugyanazt megnézi idén is, amit tavaly, csak más elvárásmércével.