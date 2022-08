Alaposan felbolydította a mindennapokat, amikor pár hete kiderült, augusztustól jelentősen átalakul a rezsicsökkentés korábban jellemző rendszere. Ez tökéletesen lekövethető volt Magyarország leglátogatottabb termék- és ár-összehasonlító oldalán, amely egy átlagos hónapban 20 millió alkalommal igazít útba érdeklődőket: a sparhelt és a vegyes tüzelésű kazán után megnyilvánuló érdeklődés szinte órák alatt lenyomta a nyári szezon tipikus árukeresési trendjeit. A kandallók és kályhák kategória még a leghidegebb teleken se volt képes olyan magas kattintásszámot produkálni, mint a júliusi. És nem pusztán a keresésekből lett jóval több:

sokszorosára nőtt a keresésekből keletkező tranzakciók és esetleges vásárlások száma, a kazán lekörözte például az iPhone 13-at.

A statisztikákból az olvasható ki, hogy a retrovonal erősödése mellett a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos eszközök is egyre több embert foglalkoztatnak. Több ezer százalékos bővülést láthattunk a napelemrendszereknél, a napenergia-átalakítóknál, a napkollektoroknál vagy a napelem moduloknál, és hasonló nagyságrendű elmozdulás figyelhető meg a szélturbináknál is. Egyetlen kiemelkedő példa: az előző alcsoportokat magában foglaló napelemek kategóriában az elmúlt egy évben összességében nem érkezett annyi kattintás, mint most négy hét alatt. A felhasználói adatok anonim gyűjtésének hatéves történetében sosem mutatkozott még akkora érdeklődés ezekre az eszközökre, amelyek egy tudatos és innovatív módot kínálnak ahhoz, hogy a fogyasztó alkalmazkodni tudjon a jelenlegi helyzethez.

Ugyanez a fajta céltudatosság érhető tetten abban, hogy a vásárlók egyre nagyobb hányada választ kedvezőbb energetikai besorolású termékeket.

Korábban sem volt indifferens az adott gép energiafogyasztása, most viszont ez egyre fontosabb szemponttá érlelődik, hiszen egy alacsonyabb beszerzési árú, de kevésbé takarékos eszközzel összevetésben már egy-két éves távlatban is érdemi megtakarítást lehet elérni – akkorát, amely akár méretes árkülönbséget is képes áthidalni.

Fotó: Shutterstuck

A fogyasztói tudatosság természetesen más módokon is megjelenik a termék- és ár-összehasonlító oldal gyakorlatában. Abban például, hogy

nő azoknak a vásárlásoknak a száma, amelyek kezdeményezői a házhoz szállítás helyett a lényegesen kisebb ökológiai lábnyomú logisztikai csatornákat preferálják:

ők maguk mennek el a termékért a kiszemelt boltba vagy az átvételi pontba, esetleg csomagautomatát használnak. Főleg a kisebb tételeknél gyakori, hogy összegyűjtik a rendeléseket, így akár egyetlen nekifutással kapják meg őket, de szintén jellemző, hogy többen igyekeznek egy helyről beszerezni mindent, amire szükségük van. A fenntarthatóság mellett kényelmi okai is lehetnek annak, hogy a karácsonyi vásárlást is sokan ütemezik jóval korábbra, elkerülendő a decemberi csúcsforgalmat és az azzal járó késéseket.

Ezek külön-külön apró lépéseknek tűnhetnek, de ha következetesen és rendszeresen alkalmazzuk őket, jóval fenntarthatóbbá tehetjük az online vásárlás folyamatát. A mostani energiakrízis és annak minden velejárója rengeteg negatívummal árnyékolja be az életünket. Arra viszont jó lehet, hogy minél többen tanuljuk meg az első számú leckét: a tudatosság ideális védekezési eszköz a túlfogyasztás és annak összes kellemetlen velejárója ellen.