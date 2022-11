A pénzügyi szektor szereplőire mindig akkor hárul a legnagyobb nyomás termékfejlesztési fronton, amikor egy-egy aktuális kihívás mindennapi témává válik a közbeszédben. Most épp egy ilyen időszakot élünk: mindenki az inflációról és a növekvő energiaárakról beszél, és keresi az eszközöket a negatív hatások enyhítéséhez. Szerencsére a fintechek jó szokásukhoz hűen ismét gyorsan reagálnak, sorra érkeznek az újdonságok.

Hirtelen fontos lett a takarékosság

Az egyik legaktívabb terület a PFM, angolul personal financial management, avagy személyes pénzügyi menedzsment. Olyan funkciókat értünk ezalatt, amelyek a költségek hatékonyabb kezelését teszik lehetővé. Jellemzően a költségek kategóriák szerinti bontása, a nem használt előfizetések automatikus lemondása és a várható költések előre jelzése eleget tesz az elvárásoknak.

Nem meglepő, hogy növekvő igény mutatkozik az ilyen megoldások iránt, hiszen a költségek optimalizálása sokaknak most az anyagi csőd és a túlélés között jelentheti a különbséget. A brit Starling Bank elsők között reagált a friss igényekre, és több mint 30 új kategóriával, valamint személyre szabható funkciókkal szerelte fel költségelemzési megoldását. A bunq holland neobank valós idejű elemzésekkel és célhoz kötött megtakarítási zsebbekkel bővítette saját PFM-szolgáltatásait.

Az elfeledett kkv-k lehetnek a legnagyobb bajban

Az energiaválságra adott direkt válaszokban sincs hiány. Ausztrália legnagyobb bankja, a CommBank például egy olyan appot dobott piacra, ami megmutatja az ügyfeleknek, hogy hol lehet legolcsóbban tankolni a környékükön. Az energiaárak ugrásszerű növekedése viszont a vállalatokat is nagy kihívások elé állítja, az ő támogatásuk most sok helyen elspdlegessé lépett elő.

Nagy-Britannia egyik vezető pénzintézete, a NatWest többféleképpen segíti vállalati ügyfeleit. A vállalati zöldhitelek minimum-tőkeösszegét jelentősen csökkentették, így az kkv-k számára is vonzó lehetőséget kínál az energiahatékony befektetésekre. Emellett eltörölték a vállalati folyószámlákhoz tartozó díjakat és több szolgáltatás árát is befagyasztották a jelentős infláció dacára. A Deutsche Bank is a kkv-knak próbál segíteni zöldhiteleivel, amelyek napelemekre, hőszivattyúkra és a fűtési rendszerek transzformálására is felhasználhatók. A végeredmény minden esetben a rezsiköltségek csökkenése lesz.

Fotó: Getty Images

A spórolás leghatékonyabb formája a pénzszerzés

Az eddig bemutatott megoldások úgy növelik a költséghatékonyságot, hogy segítenek csökkenteni a kiadásokat. Az érme másik oldalán vannak azok a szolgáltatások, amelyek pénzhez juttatják a felhasználókat. A fintechszektorban ennek egyik legkedveltebb eszközét a cashback, vagyis pénzvisszatérítés jelenti.

Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint egy kedvezmény, csak nem a fizetés előtt számítják be, hanem azt követően. Egy 10 százalékos cashback esetén például a kasszánál kifizetjük az eredeti összeget, majd visszautalják a számlánkra ennek egytizedét.

A cashback pszichológiai előnyökkel jár (jobb érzés pénzt kapni, mint simán kevesebbet fizetni), ezért is lett olyan népszerű az elmúlt években. Mostanság viszont különösen sokan kínálnak ilyen pénzszerzési lehetőséget ügyfeleiknek. A Revolut például új, egyéni vállalkozóknak szóló számlájához csatolta hozzá a cashbacket, míg a szintén brit Curve kriptoalapú pénzvisszatérítést jelentett be. A hagyományos pénzintézetek is lépnek, Magyarországon korábban az Erste válaszolt saját megoldással a népszerű fintechtrendre.

Lassan kúsznak fel a megtakarítási kamatok

Végül említést kell tenni a megtakarítási számlákról, amelyek szintén hatékony fegyvert jelenthetnek az inflációval szemben. Ezen a téren viszont világszerte sehol, így itthon sincsenek elkényeztetve a fogyasztók a bankok és a fintechek által sem.

Néhány fintech azért próbálkozik egyedi megoldásokkal. A Chip online bróker nyereményszerzési lehetőséget kínál megtakarítási számlái mellé, a Varo Bank pedig magasabb kamatot kínál azoknak, akik a neobankhoz utaltatják a fizetésüket. A Zopa egy hibrid számlával állt elő, amely ötvözi a lekötött betétek által kínált magasabb kamatokat a látra szóló betétek kényelmi előnyeivel. A kreatív variációk dacára ezen a területen hiányoznak az igazán vonzó feltételek, ami korlátozza a fogyasztók lehetőségeit.

Jól látszik, hogy a hagyományos bankok és fintechek is igyekeznek lépést tartani napjaink kihívásaival. Ez persze nekik is érdekük, hiszen a nehézségek hatására meginoghat az ügyfelek elkötelezettsége, sokan válthatnak aszerint, hogy ki nyújt nekik segítő kezet a bajban. Ez a magyar piacon is így lehet, a hazai szereplőkön a sor, hogy a tettek mezejére lépjenek.

