A konzultációról szóló sajtóközlemény is elismeri, hogy az európai árampiac tavaly megbukott. Árazásban az elektromos áram teljesen gázfüggő lett, mint a legrosszabb drogos: ahogy a földgáz ára alakult (le-fel), azt az árampiac vakon követte. Így lett a határidős áram 1,003 euró/MWh 2022. augusztus 26.-án: irreális és tarthatatlan árszint volt ez, de a piac még ezen az áron is kereskedett. Az első és legfontosabb feladat ennek a drogfüggés szerű reakciónak a megállítása: miért követi az elektromos áram ára a földgáz emelkedését (mondjuk) Bulgáriában, ahol a gázos erőművek piaci részesedése 10 százalék alatt van?

Fotó: AFP

A válasz ott bujkál valahol a neoliberális piacelméletben. Itt a kiinduló pont az volt, hogy bármilyen áruról legyen is szó, a piac akkor működik jól, ha az elszámoló ár az utolsó egységet megtermelő eladó által beadott ár lesz. Minden más megoldás piactorzítás. Ez a feltehetőleg jó elmélet az európai elektromos piacon azért nem működött (és nem is működhetett), mert az utolsó MWh-t az idő 99.89 százalékban gázos erőművek termelték meg. Itt pedig a földgáz a legfontosabb alapanyag. A legszennyezőbb balkáni és ukrán erőművet is úgy fizette ki az európai árampiac, mintha a legmodernebb gázos erőmű lett volna. Ez a non-sense elszámolási stratégia vezetett oda, hogy a szerb lignites erőmű, amelyik füstje egy ködösebb téli napon eltakarja Belgrádot, extra pénzbevételhez jutott, ha felment a földgáz ára Európában. Nem csoda, hogy több szenes erőmű vezetése személyiségzavarral küzdött: miért áraz bennünket a piac úgy, mintha modern gázturbina lennénk, amikor a legkoszosabb és elavult lignit blokk vagyunk a környéken? Olyan volt ez a helyzet, mintha a biciklis futár díját a benzin piaci árához indexálnák. Ez az alapjában hibás európai árazási technika eltorzította az árampiacot és a fenti konzultáció legfontosabb célja ennek a megszüntetése. Nagyon érdekes lesz látni milyen ötlet(ek)et fog az EU elfogadni.

A földgáz-függésen kívül azonban voltak és vannak más problémák is. Ezekről a sajtóközlemény hallgat, de itt meg kell említeni, hogy komoly gondok vannak a piackapcsolással és a CO2 árazással is.

A piackapcsolás lényege az, hogy a határkapacitásokat egy algoritmus (és nem kereskedők) osztja el a különböző országok (szabályozási zóna, hivatalos néven) között.

Ha Romániában drágább egy óra, mint Magyarországon, akkor a magyar áram elindul kifelé, illetve fordítva. Ez az egyébként jó ötlet tökéletesen működne, ha hasonló méretű és kereskedelmi-kultúrájú országokat kapcsoltak volna össze. Jelenleg az az absurd helyzet, hogy a luxemburgi bankár és a román segédmunkás ugyan azt az áramot használja fel, de a kettőjük anyagi háttere közötti távolságot fényévekben lehet csak mérni. Ha a német – francia elektromos rendszer “import” üzem-módban van (mert nincs szél, mert nem mennek az atom-erőművek), akkor ez a duó európából addig szívja ki az áramot, ameddig a távvezetékek bírják. A közös német – francia fogyasztáshoz képest mondjuk a bulgár csak kerekítési hiba. A fenti problémákat szakemberek és kereskedők már évekkel ezelőtt jelezték a brüsszeli döntéshozók felé, de onnan csak továbbra is pro-piackapcsolási üzenetek jönnek. Így például 2022 júniusában bekerült az un. Single Day-ahead Coupling (SDAC) rendszerbe a horvát – magyar határ is. Ezt az erőltetett piackapcsolás fóbiát valahogy meg kell állítani: nincs bizonyíték arra, hogy a piackapcsolás után a helyi kereskedés hatékonyabb, viszont sokkal nagyobb a volatilitás (árváltozás), mint eddig. Sokat lehetne még írni miért káros az erőltetett piackapcsolás, de jelen írás szempontjából a legfontosabb az hogy ez a téma NINCS ott a fent említett sajtóközleményben.

Végül a CO2 kereskedés is lemaradt a konzultációs felhívásból.

A széndioxid kvóta ugyan úgy alapanyag az erőművek számára, mint a szén, vagy a gáz, vagy az olaj. Ahogy az EU Allowance (hivatalos neve) ára változik, úgy rángatja magával az elektromos áram árát. Mint korábban már megírtam az európai karbon kereskedés a világ egyetlen piaca, amit az EU és a kereskedők együtt és egyszerre manipulálnak. A CO2 kvóták többsége pénzügyi spekulánsok kezében van; a kibocsájtók (erőművek, műtrágya gyárak, légi közlekedés stb.) itt csak másod-hegedűsök lettek, de az egész “show” árát Ők fizetik meg (majd adják tovább a saját fogyasztóik felé). Egy teljesen pénzügyi mentalitással működő, “önjáró” (a kibocsájtók érdekeivel nem foglalkozó) piac lett az európai karbon kereskedés, ahol az “össztársadalmi hasznosság” még elméleti szinten sem szempont. A jelenlegi CO2 kereskedelmi időszak 2021-ben kezdődött és 2030-ig tart: sajnos addig nincs remény a már jól ismert hibákat korrigálni.

Összefoglalva: nagyon jó, hogy az EU konzultációt kezdett az európai elektromos piac reformjáról. Reméljük a sajtóközleményben szereplő fontos témák (például, gáz-függőség megszüntetése) mellett lesz idő és lehetőség a fent megemlített egyéb problémákat is átbeszélni. A piackapcsolás és CO2 reformja nélkül az európai elektromos áram piac nem lesz felhasználóbarát, aminek az felárát minden áramfogyasztó (a nagy cégektől a kisnyugdíjasokig) fogja megfizetni. Ez a konzultáció a lehetőség arra, hogy együtt és most egy jobb piacmodelt találjunk ki.