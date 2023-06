Bármennyire is szerették az emberek az otthonfelújítási támogatást, a program véget ért, így ha nincs elég saját pénzünk a felújításra, akkor piaci hitelt kell felvennünk hozzá. Az viszont nem mindegy, hogy milyet, hisz az egyes ajánlatok között milliós különbségek lehetnek.

Nincs már otthonfelújítási támogatás, bár van még egy kis utóélete

Pedig az utóbbi évek egyik legnépszerűbb konstrukciója volt, annak ellenére, hogy utófinanszírozás formájában juthattunk hozzá a támogatáshoz. A felújítás teljes költségét előre ki kellett fizetnünk, és az állam csak utólag szállt be.

Aki pedig nem tudta előre kifizetni a felújítás akár több millió forintos költségét, az a teljes összegre – tehát 6 millió forint értékben – kamattámogatott hitelt igényelhetett, amit a támogatás legfeljebb 3 millió forintja automatikusan előtörlesztett.

Az otthonfelújítási támogatás űrt töltött be a gyakran új lakásokat előtérbe helyező támogatások között, és olyannyira népszerű volt, hogy az utolsó pillanatban is rengetegen adták be rá az igénylésüket. Pedig számítani lehetett arra, hogy ha hiánypótlásra lesz szükség, ők már kicsúsznak a határidőből.

És végül valóban ez tette szükségessé azt a módosítást, amely szerint a 2022. december 31. után hiánypótlás miatt visszaküldött igényléseket újra be lehet nyújtani.

Felújításra szükség van

Persze fontos, hogy új lakások épüljenek, és még fontosabb, hogy ezek energiahatékonyak legyenek, de nem kevésbé lényeges az sem, hogy a meglévő – egyébként 90 százalékban elavultnak tekinthető – lakásállomány megújuljon.

A környezettudatosságot pedig, bármilyen hasznos legyen is, mégiscsak nagyban befolyásolja, hogy milyen mértékben hat a pénztárcánkra. Az energiaárak növekedése óta mind többen újítanák fel a lakásukat azért, hogy a rezsiköltségükön spóroljanak.

Épp a magas energiaáraknak köszönhető, hogy az otthonainkat még hitelből is megéri zöldíteni. Ezáltal nemcsak az ingatlan értékét növeljük, hanem a lakás fenntartásának költségéből is lefaragunk, a hitelfelvétel és a felújítás pedig hamar megtérül.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Ehhez hozzávehetjük azt is, hogy a lakáspiacon is sokkal jobb pozícióból indulunk egy energiahatékony ingatlannal. A lakások iránti kereslet csökkenésével ugyanis épp a nagy alapterületű, energiapazarló módon működő lakások voltak azok, amelyek először kiszorultak a piacról.

A hitel nem olcsó, de…

Felújításra igen népszerűek a személyi kölcsönök. Annak ellenére sokan választják a munkálatok finanszírozására, hogy lakáshitel is elérhető felújításra. A két típusú hitel között pedig 4-8 százalék kamatkülönbség is lehet.

Viszont még a drágább személyi kölcsönök kamata is elmarad az infláció mértékétől, így egyáltalán nem érdemes halogatni a felújítási munkákat.

Egyrészt minél hamarabb felvesszük a kölcsönt, annál hamarabb lesz kész a lakás, és annál gyorsabban csökken a rezsink. Másrészt az árak emelkedésével a törlesztőrészleteket is az egyre kevesebbet érő jövedelemből kell kigazdálkodnunk.

A személyi kölcsön előnye a lakáshitellel szemben, hogy a hitelügyintézés gyors és egyszerű. A személyes dokumentumainkon kívül csak egy munkáltatói igazolásra van szükség hozzá. A kölcsönt teljes mértékben online is igényelhetjük, nem kell hozzá ingatlanfedezet.

Utóbbi akkor lehet probléma, ha már van a lakásunkon jelzálog – mondjuk a lakásvásárlás vagy egy korábbi felújítás miatt –, aminek következében ezt az ingatlant további lakáshitelhez már nem használhatjuk fedezetként. Ráadásul a lakáshitel hosszú távú elköteleződés, ahol az ingatlanunkkal is felelünk a kölcsönért, ezt pedig nehezebb gazdasági helyzetben sokan nem szívesen vállalják.

Ezek a legjobb személyi kölcsönök, akár kedvezményekkel

Tervezzünk mondjuk egy 6-8 millió forintos felújítást. Ebbe beleférhetnek a leggyakoribb munkák, például egy napelemes rendszer kiépítése, a nyílászárók cseréje, festés és burkolás vagy a fűtési rendszer korszerűsítése.

A munkákhoz 5 millió forint kölcsönt vennénk fel, 7 éves futamidőre, 500 ezer forint havi nettó jövedelem mellett.

A jövedelem nagysága több szempontból is lényeges. Több bank is kínál kamatkedvezményeket, ha vállaljuk, hogy számlát nyitunk nála, és erre a számlára havi rendszeres átutalás érkezik (ez leggyakrabban jövedelemjóváírás). Minél nagyobb ez az átutalás, annál nagyobb lehet a kamatkedvezmény.

Másrészt a jövedelmünktől függ, hogy mennyi hitelt vehetünk fel. Hamarosan változik a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató, azaz a JTM-korlát, amely meghatározza, hogy a jövedelmünknek legfeljebb mekkora részét költhetjük hiteltörlesztőkre. Fogyasztási hiteleknél, mint amilyen a személyi kölcsön is, ez az igazolt jövedelem nagyságától függ, ez az összeghatár változik júliustól.

Az új szabály értelmében, ha a havi nettó fizetésünk 600 ezer forint alatt van, akkor ennek legfeljebb a felét, 600 ezer forint vagy afeletti bér esetén pedig 60 százalékát költhetjük hiteltörlesztésre.

A határ eddig 500 ezer forintnál húzódott. Akinek a jövedelme 500 ezer volt, az eddig akár havi 300 ezres törlesztőt is vállalhatott, ezután legfeljebb 250 ezer forintot költhet hitelekre. Ne feledjük, ebbe az összegbe a már meglévő kölcsönök is beleszámítanak, tehát a lakás-, a folyószámlahitelünk és a hitelkártya-tartozásunk is.

A példánkban szereplő 5 millió forinttal emiatt még nem kell aggódnunk, ha nincs más futó hitelünk. A legkedvezőbb ajánlatot erre az összegre jelenleg az UniCredit Banknál és a Raiffeisennél kaphatjuk.

Az UniCredit Bank 14,41 százalékos THM és 92 422 forintos törlesztőrészlet mellett kínálja a kölcsönt 7 éves futamidőre, amihez vállalnunk kell, hogy minden hónapban 400 ezer forintnyi jóváírást érkeztetünk az UniCredit Bank-os bankszámlánkra. Ehhez két jóváírási akció is társul, az Egy havi törlesztőrészlet visszajár maximum 50 ezerig, illetve ha a kölcsönt online igényeljük, akkor további 30 ezer forint jóváírást kapunk.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Érdekesség, hogy az UniCredit Felújítási személyi kölcsönt is kínál, amelynek a feltételei a korábbi Otthonfelújítási támogatás feltételeihez igazodnak. Ezt a kedvezményes kamat mellett kínált kölcsönt akkor igényelhetjük, ha gyermeket nevelünk vagy várunk, nincs köztartozásunk és legalább egyéves tb-jogviszonyunk van. Az igényelhető összeg legfeljebb 7 millió forint lehet, és egy alkalommal 3 millióig díjmentesen előtörleszthetjük.

Ezenfelül a bank napelemes rendszer telepítésére külön Green személyi kölcsönt kínál, és utóbbi két konstrukció mellé is használhatók a jóváírási kedvezmények.

A Raiffeisen Banknál 14,63 százalékos THM mellett havi 92 023 forintot kell fizetnünk ezért a kölcsönért. Ehhez havi nettó 450 ezer forint jövedelmet kell igazolnunk, amelyből a minimálbérnek megfelelő összeget a bankhoz utaltatunk.

A CIB Bank és az MBH Bank törlesztőrészletei még mindig beférnek 93 ezer alá. A CIB ehhez 450 ezer forint jövedelemátutalást vár, az MBH 350 ezret.

A MagNet Bank alap személyi kölcsöne valamivel drágább, de zöldkedvezménnyel igényelhető konstrukciót is kínál. Ebből napelemet telepíthetünk, elektromos járműveket vásárolhatunk vagy házi autós töltőt építhetünk ki.

Ha zöldhitelcéljaink vannak, érdemes keresni az erre fókuszáló kölcsönöket, mert sokat spórolhatunk egy zöldkedvezménnyel.

Fogyasztóbarát lakáshitelt kaphatunk zöldhitelcélra is

Érdemes tudni, hogy ha mégis a lakáshitelek irányába mennénk, akkor felújításra fogyasztóbarát lakáshitelt is igényelhetünk, ami mellé zöldhitelcél esetén kamatkedvezményt és díjkedvezményt kaphatunk.

Így nagyon kedvező hitelhez juthatunk, de ehhez meg kell felelnünk a zöldhitelcél feltételeinek. Ha felújítanánk, akkor a lakásunknak a munkálatok végeztével el kell érnie legalább a BB energetikai besorolást és a primer energiaigénye nem lehet több évi 80 kWh/négyzetméternél. A másik lehetőség, hogy legalább 30 százalék primer energiaigény-csökkenést érünk el a felújítás nyomán.

Arra is lehetőségünk van, hogy a feltételek között listázott munkálatok közül legalább egyet válasszunk.

Bárhogy is döntünk, használjunk kalkulátort, nézzük meg a céljainkhoz passzoló kedvezményeket és szánjunk időt arra, hogy a hozzánk illő kölcsönt megtaláljuk. Így akár milliós nagyságrendű megtakarítást érhetünk el.