Továbbra sem tud dönteni a Magyar Államvasutak (MÁV) egymilliárd eurós hitelkérelméről az Európai Beruházási Bank (EIB), amelynek igénylése már egy éve húzódik – ez derül ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebookra feltett videójából, amelyet még október 22-én osztott meg a politikus. A magyar vasút kritikus fejlesztése ezzel továbbra sem tud érdemben elindulni.

Valamiért továbbra sem kapja meg a magyar vasút a hitelt, amit Lázár szerint Magyar Péter fúrt meg / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher / MTI

Magyar vasút: már több mint egy éve nem tud dönteni az EIB

Tavaly augusztusban jelentette be Lázár, hogy egymilliárd eurós hitelkérelmet nyújt be a beruházási banknak a MÁV. Ehhez az összeghez a kormány hozzáad további egymilliárd eurót, így nagyságrendileg közel 900 milliárd forintból kezdene nagyszabású vasútfejlesztésbe a vasúttársaság. Ám hiába a nagy tervek, azóta mintha húzná a döntését az EIB, amire a miniszter meg is találta a magyarázatot. Szerinte egyértelműen a Tisza Párt miatt késlekedik a hitelbírálat, ezúttal is hasonló okra vezette vissza a döntés halasztását.

Nem lepett meg. Naiv kollégáim közül volt, aki elhitte, hogy döntés fog születni. De ahogy az várható volt, Magyar Péter közbelépett, és Ursula von der Leyenhez fordult, akinek a kabinetfőnöke nagy spanja. Azt kérte, hogy Magyarországról a beruházási bank ne hozzon támogató döntést a választások előtt

– mondta Lázár János, aki mindezt azzal indokolta, hogy ami Magyarországnak rossz, az láthatóan jó a Tisza Pártnak. Ugyanakkor szerinte ezzel valójában a magyar vasútnak és a magyar embereknek ártanak. Hangsúlyozta, hogy ez nagyon súlyos bűncselekmény, és Magyar Péter bűnt követ el az utasokkal és a magyarokkal szemben, az Európai Bizottság pedig ebben cinkos.

Lázár nem először beszélt arról, hogy a Tisza Párt próbálja megakadályozni a hitelfelvételt. Korábban a párt EP-képviselőjét, Kollár Kingát nevezte meg, aki szerinte a hitelkérelem elutasításáért lobbizott.

Pár hete még a sajtó is biztosra vette a pozitív döntést

Érdekes, hogy hetekkel ezelőtt pedig úgy tűnt, hogy áldását adja az EIB a hitelkérelemre. A Szabad Európa október 3-án írta meg, hogy várhatóan október 20-i ülésén az igazgatótanács támogatni fogja a hitelfelvételt.

Az EIB Menedzsment Tanácsa támogatja, hogy Magyarország egymilliárd eurós hitelhez jusson vasúti fejlesztésekre – írta a Szabad Európa.

Ráadásul a lap szerint a testület már korábban is támogatásáról biztosította a magyar kérést, így nem világos, hogy végül miért nem született ezúttal döntés, illetve az sem, hogy milyen feltételeket szab meg az EIB. A Szabad Európa szerint ilyen lehet, hogy Mészáros Lőrinc nem indulhat az EIB-hitelből finanszírozott vasútfejlesztésekben. Azonban kérdéses, hogy milyen alapon hozhatna meg egy ilyen döntést a bank, főleg, hogy ezzel kiszorítaná a magyar szereplőket, végeredményben csak külföldiek valósíthatnák meg a beruházásokat.