Egyensúlyozás, avagy Délkelet-Ázsia válasza a nagyhatalmi versengésre

Az elmúlt két évtizedben Kína fenyegető fellépése a délkínai-tengeren, illetve a Washington és Peking közti nagyhatalmi versengés fokozódása arra ösztönözte Délkelet-Ázsia országait, hogy a térség békéjének és stabilitásának megőrzése érdekében egyre inkább az egyensúlyozás (hedging) stratégiáját kövessék. Ennek sikeres megvalósítása azonban komoly kihívás, mivel a térség országainak többsége számára Kína a legnagyobb kereskedelmi partner, egyszersmind a beáramló tőke első számú forrása. A múltbeli konfliktusok emléke – például Vietnám esetében – illetve a dél-kínai-tengeri területi viták és a Tajvan körüli feszültség még összetettebbé teszik azt viszonyrendszert, amelyben a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) országai az egyensúlyozás stratégiáját megvalósítani igyekeznek. Peking erősödő nyomásgyakorlása ellenére ugyanakkor egyetlen délkelet-ázsiai ország sem akarja teljesen elidegeníteni magától Kínát. A térség politikai vezetői legalább annyira tartanak egy Kínával való konfliktus következményeként a gazdasági fellendülés megtorpanásától, mint a közvetlen biztonságpolitikai kockázatoktól. Ezért az ASEAN országai igyekeznek elmélyíteni kétoldalú és multilaterális együttműködésüket Kínával, ám ezzel párhuzamosan növelik védelmi kapacitásaikat, és bővítik biztonsági együttműködésüket Amerikával, Ausztráliával, Japánnal vagy Dél-Koreával. Ebben a környezetben az olyan regionális szervezetek szerepe, mint az ASEAN kiemelten fontossá válik, mivel tompítják az egyes tagállamokat érő hatásokat, illetve csökkentik az ellenük irányuló, külső akciók kockázatát. A regionális szervezet a multilaterális diplomácia eszközei révén nagyobb mozgásteret nyit az egyes országoknak, működése pedig védőernyőt jelent a kisebb tagállamok számára, végső soron pedig elősegíti a konfliktusok megelőzését a térségben.

Az ASEAN tompítja az egyes tagállamokat érő hatásokat, illetve csökkenti az ellenük irányuló, külső akciók kockázatát / Fotó: Shutterstock

Ennek megfelelően a délkelet-ázsiai országok az 1990-es évek óta igyekeznek a regionális többoldalú intézményeknek egy olyan hálóját kialakítani, amelybe bevonják a nagyhatalmakat, és ami egyfajta kollektív hedging politikát tesz számukra lehetővé a külső bizonytalanságok kezelése érdekében. Ezek az ASEAN köré épült együttműködési mechanizmusok több szempontból ideális intézményi keretet biztosítanak a térség gyengébb államainak is az egyensúlyozási stratégia megvalósítására. Egyrészt a platformok lefedik az indo-csendes-óceáni térségben érdekelt valamennyi nagyhatalmat és kulcsfontosságú államot, másrészt a mechanizmusok multilaterális jellege a szabályokon alapuló viszonyok kialakulását segíti elő, szemben az erőből való politizálással. Harmadrészt a nemzeti és a regionális szintű kapcsolatrendszer párhuzamos működtetése lehetővé teszi az egyensúlyozó stratégiát olyan módon is, hogy az ASEAN hivatalos irányvonalának támogatása mellett a tagállamok azt kiegészítő, vagy akár annak részben ellentmondó politikát is tudnak folytatni. A csoportos egyensúlyozásnak ezek az előnyei teszik lehetővé a kisebb tagállamoknak, hogy jobb pozícióból tárgyaljanak náluk erősebb külső partnerekkel a kétoldalú kapcsolatok szintjén, és tényleges súlyuknál nagyobb szerepet játszanak a nemzetközi politikában.