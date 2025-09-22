Csúcstechnológiát képviselő gyárak építésével vált a gazdaság motorjává a Market Építő Zrt. (x)

A csúcstechnológiát képviselő ipari és logisztikai beruházások jelentik a növekedés motorját a jelenlegi, kihívásokkal teli gazdasági környezetben. Ezek a fejlesztések hosszú távra határozzák meg Magyarország versenyképességét, munkahelyeket teremtenek és egész régiók gazdasági potenciálját növelik. A Market Építő Zrt. generálkivitelezőként olyan nagyszabú projektekben vállal kulcsszerepet, mint a BMW és a CATL debreceni gyárai vagy a Bosch budapesti fejlesztőközpontja. Ezek a beruházások jól mutatják, hogy a vállalat a gazdaság számára legfontosabb szektorokban van jelen.
„A magyar gazdaság és az építőipar egy tudatos átrendeződésen megy keresztül. Bár a külső környezet tele van kihívásokkal, mi ezt nem lassulásként, hanem egy új, a korábbinál fenntarthatóbb növekedési pálya kezdeteként értékeljük” – mondta Wolf András, a Market Építő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. „A gazdaság motorját egyértelműen a high-tech ipari és logisztikai beruházások jelentik, amelyekben a Market Építő Zrt. piacvezetőként kulcsszerepet vállal. Az általunk kivitelezett nagyszabású projektek nem csupán munkahelyeket teremtenek, hanem egész régiók gazdasági potenciálját növelik, és hosszú távra biztosítják Magyarország versenyképességét.”
A szakember szerint a megváltozott gazdasági környezetben a megrendelői elvárások is átalakultak, a puszta kivitelezés már nem elegendő a sikerhez. A középpontba a fenntarthatóság, az energiahatékonyság és a hosszú távon is értékálló, gazdaságosan üzemeltethető megoldások kerültek.
„Erre a Market Csoport tudatosan felkészült: a legmodernebb digitális technológiák alkalmazásával, a BIM-ben rejlő lehetőségek kiaknázásával és a folyamatos innovációval képesek vagyunk megfelelni ezeknek a komplex elvárásoknak. Mindezt úgy, hogy portfóliónk továbbra is rendkívül diverz, hiszen az ipari fejlesztések mellett az iroda- és lakáspiacon, valamint a szállodaiparban is jelentős, értékteremtő projekteket valósítunk meg. Számunkra egy-egy beruházás több, mint egy egyszerű építési feladat: ezek a magyar gazdaság jövőjének építőkövei. Generálkivitelezőként felelősségünk van abban, hogy a legmagasabb minőségben, a legkorszerűbb tudás birtokában valósítsuk meg őket, hozzájárulva az ország hosszú távú, fenntartható növekedéséhez” – tette hozzá Wolf András.
A Market Csoport elkötelezettsége a jövőbe mutató megoldások iránt nemcsak a projektekben, hanem a cég működésében is megmutatkozik. A vállalat az iparágban az elsők között adott ki fenntarthatósági jelentést, és folyamatosan fejleszti digitális folyamatait, hogy megfeleljen a legmagasabb szintű elvárásoknak. Ez a szemlélet biztosítja, hogy a Market ne csak építőipari vállalat, hanem a magyar gazdaság fenntartható fejlődésének aktív és felelős alakítója legyen.
