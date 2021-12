Szilveszterre megtelhetnek a magyarok által is kedvelt osztrák, svájci, olasz és francia síparadicsomok külföldi turistákkal, már most sem könnyű az év utolsó napjaira szállást foglalni a népszerű helyekre – tájékoztatta a VG-t a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke, Molnár Judit. Elmondta, hogy

a hazai utazásszervezők is feszülten várják, hogy milyen járványügyi intézkedéseket jelent be december 12-től Ausztria, hiszen a tét a teljes síszezon.

Aligha lehet pótolni a tavaly kiesett forgalmat, de sokan remélik, hogy az idén már sehol nem lesz szükség teljes lezárásra.

Fotó: Shutterstock

Az előrejelzést megnehezíti a helyzet képlékenysége, amire példa, hogy a koronavírus néhány napja világszerte ismertté vált omikron-variánsának megjelenése azonnali korlátozó intézkedésekre sarkallta az Európai Uniót is. A magyarországi turisztikai piacra is hat a dél-afrikai légi járatok törlése, illetve korlátozása, hiszen a Dél-Afrikába szervezett szafarikat azonnal törölték az utazási irodák, a hazaérkezőket pedig karanténba küldték. Magyarországról ha nem is tömegesen, de sokan jártak Dél-Afrikába, ám most újabb egzotikus úti cél esett ki a pandémia miatt amúgy is szűkös kínálatból.

Jó néhány éve kedvelt téli úti cél Thaiföld, Indonézia és Bali, ahová továbbra sincs szervezett kiutaztatás, de ilyentájt nagyon sokan hiányolják a palettáról a Szentföldet, illetve az izraeli utazási lehetőségeket, a Holt-tenger környékét is – mondta Molnár Judit. A döntések a világjárvány miatt utolsó pillanatossá váltak, ráadásul a last minute kereslet a világ minden pontjáról ugyanazokra a helyekre koncentrálódik. A légi és a földi szolgáltatók rugalmasabb feltételeket szabnak, az utazási biztosításokba beépült a Covid-kockázat: visszakapja a biztosítótól, amit befizetett, aki betegség miatt nem tud elindulni, vagy akit pozitív PCR-teszt miatt visszafordítanak. Fontos a szerződőknek a külföldön megbetegedés esetén igénybe vehető ellátás térítésének lehetősége is. Mindez azt jelzi, hogy az utazók hozzászoktak a járványhelyzethez, a tesztelési kötelezettség például már nem tántorítja el a turistákat, de a karanténkötelezettség kockázata igen. Hacsak nem halaszthatatlan okból vagy az átlagosnál hosszabb időre kell az adott országba utazni.

A tavalyinál jobb, de a 2019-es év végi forgalomnál jóval szerényebb év végi kiutazóforgalommal számolnak a szervezőirodák. A szakmai szövetség elnöke szerint az már kimagasló, ha egy vállalkozás eléri a járvány előtti időszak bevételének 30-40 százalékát. Az egyiptomi és a maldív-szigeteki döntés a magyar védettségi igazolványok elfogadásáról éppen ezért a legjobbkor született. Egyiptom ár-érték arányban remek szállodái, a Vörös-tenger és környékének klímája régóta nagyon vonzó a magyar utazási piacon, amelyen a világkiállítás miatt az idén szinte berobbant a Dubaj iránti kereslet, minden korábbinál többen utaztak Magyarországról az Egyesült Arab Emírségekbe.

Most indulnak az első szervezett csoportok az USA-ba, mindenekelőtt New Yorkba, miután a hosszú amerikai piaci szünet után ismét bekerült a kínálatba – mondta Molnár Judit –, az amerikai utazások iránt hatalmas az érdeklődés, a helyek pillanatok alatt elkeltek. Pedig az utazók egyes térségekben körülbelül 10 százalékos, másutt akár nagyobb arányú drágulással is számolhatnak az olaj árának növekedése, a szolgáltatók áremelései, valamint a forint gyengülése miatt.