Hétfőn hozzákezdett a benzinkutak ellenőrzéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és az első nap egyetlen szabályszegőt sem találtak – közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára.

A kormány ugyanis november 15-től a nem prémium benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzítette,

a NAV ezen szabályok betartását ellenőrizte. A pénzügyőrök előtt álló munka nagyságát jelzi, hogy a legfrissebb adatok szerint 1600 településen 2016 töltőállomás található.

A VG kedden hívta fel a figyelmet arra, hogy a 480 forintos maximált ár mellett is árversenybe kezdtek a kutak, így nem meglepő az ellenőrzés eredménye sem.

A NAV egyebek között azt vizsgálja, hogy a kutak betartják-e a 480 forintos maximumárat – közölte az államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy 480 forintnál egyetlen fillérrel sem lehet magasabb a benzinért, illetve a gázolajért fizetendő összeg.

Tállai elmondta, hogy szerdától még komolyabb ellenőrzésre számíthatnak a benzinkutak, ugyanis mától az üzemanyagárak ellenőrzésébe bevonják a NAV nemzetközi hírű mobil laborjait is, amelyekkel azonnal megvizsgálható az is, hogy megfelelő minőségű-e az üzemanyag. A visszaélések kiszűrése az úgynevezett mobil ellenőrző laborokkal nagyon egyszerű, a helyszínen néhány perc alatt végrehajtható a műszeres vizsgálat.

Tállai kitért arra is, hogy a szabályokat be nem tartó benzinkút üzemeltetői bírsággal, sőt ismételt jogsértés esetén üzletzárással is számolhatnak. Százezertől hárommillió forintig terjedő bírságot szabhat ki a NAV, az ismételt jogsértésnél pedig akár fél évre is bezárathatja a benzinkutat, ebben az esetben az üzemeltetést átveszi egy nyilvántartott szolgáltató.

Az államtitkár szerint szankció kiszabására az elkövetkező három hónapban ritkán kerül majd sor, elsősorban azért, mert az üzemeltetők ügyelnek az adózási és egyéb jogszabályok betartására. A szabályok kikerülését fontolgató néhány adózót pedig a vámhivatal fokozott ellenőrzése sarkallhatja a szabályok maradéktalan betartására.