A veszélyhelyzettel összefüggő kérdésekről nyújtott be egy törvénymódosítást Semjén Zsolt, a javaslat a parlament honlapján elérhető.

A módosítás szerint a koronavírus-világjárvány miatt 2022. június 1-jéig meghosszabbítanák a veszélyhelyzetet.

A salátatörvény szerint a lejárt okmányok érvényességét is jövő évig kitolnák, eszerint a 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt vagy a 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos okmányok, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi ideje is 2022. június 30. napjáig érvényes.

Fotó: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

A javaslat szerint meghosszabbítanák a nyelvvizsga moratóriumot, vagyis felsőoktatásban a diplomákat nyelvvizsga hiányban is kiadhatják az intézmények. A salátatörvényben új távmunka szabályokat is megfogalmaztak.

Szigorúbb büntetést kapnának a védettségi igazolványt hamisítók, ameddig a veszélyhelyzet fennáll.

Valamint a törvénymódosítás a védettségi kártya érvényességi idejének rugalmas kezelésére is lehetőséget ad. Ha elfogadják a törvénymódosítást akkor a kormány rendeletben dönthet arról, hogy a vakcina típusa, valamint a dózisok száma is feltüntethető legyen a védettségi kártyákon, ezt QR-kódban is elég lenne feltüntetni. A javaslat lehetőséget ad arra is, hogy a kormány rendeletében mentesítést adjon a járványügyi intézkedések alól a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek, így egy esetleges határátlépés esetén előírt kötelező karantén alól is mentesülhetnek az oltottak.