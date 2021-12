Korántsem biztos, hogy önkormányzatok tömege menekül vissza az egyetemes szolgáltatásba a magas piaci energiaárak elől. A VG-online a hét elején a Portfolio konkrét példákat is hozó cikke alapján számolt be egyes önkormányzatok ez irányú terveiről, illetve arról, hogy szép számmal készülhetnek ilyen váltásra. Ezt meg is tehetik, mert az érintett, 2022-re szóló áram-, illetve gázvásárlási közbeszerzéseiket érvényteleníthetik arra hivatkozva, hogy nem tudják kigazdálkodni a magas beszerzési árat.

Ám a VG információi szerint, azon túlmenően, hogy nem minden önkormányzati társaság jogosult a piacinál most éppen sokkal alacsonyabb hatósági tarifák élvezetére, nem is szorul rá mindegyik.

Több piaci szereplő, jellemzően az önkormányzatok is, olyan két-három éves áram- és gázvásárlási szerződéseket kötnek, amelyek kedvezőbb árat is tartalmazhatnak, mint amilyet most az egyetemes szolgáltatásban elérhetnének

– hívták fel lapunk figyelmét piaci körökből. Emlékezetes, hogy az egyetemes szolgáltatást a 2009-es bevezetésekor a jogosult szervezetek sora vette igénybe – ezek ezt megelőzően a közüzemi szolgáltatást élvezték –, majd sorra hagyták el a védelmi hálót, amikor a piacon olcsóbban jutottak áramhoz vagy gázhoz. (Egy másik intézményi kör már korábban kilépett a közüzemből a piacra.)

Az egyetemes szolgáltatásra jogosultak pontos körét az E.ON Hungária sorolta fel a VG-nek. Eszerint a vonatkozó szabályozás értelmében idetartoznak a lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, az összes felhasználási helyük tekintetében háromszor 63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók. Egyetemes szolgáltatást vehet igénybe a vonatkozó jogszabályban meghatározott költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézménye, a helyi önkormányzat és közfeladatot ellátó költségvetési intézménye, az egyházi jogi személy az általa ellátott közfeladathoz kapcsolódóan, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmény is.

Az E.ON Hungária csoport önkormányzati ügyfelei közül eddig senki nem kezdeményezte a közbeszerzési eljárás keretében korábban megkötött szerződésének felmondását. A vállalatcsoport minden esetben magas színvonalon szolgálja ki ügyfeleit, és teljesíti a szerződésekben vállaltakat. Az egyetemes szolgáltatásba bejelentkező önkormányzati ügyfeleink energiaellátását az E.ON Hungária csoport biztosítani fogja

– válaszolt a VG-nek a német hátterű csoport. Az ország legnagyobb egyetemes szolgáltatója, az MVM Next későbbre ígért választ, ám a feltételezett szolgáltatóváltás e korai szakaszában aligha mondhatott volna többet az E.ON-nál. Készpénznek vehető viszont, hogy mindkét társaság rosszul járna, ha az érintett vevőkörét jövőre a magas szinten megállapított piaci árak helyett alacsonyabb, egyetemes szolgáltatási tarifákon kellene ellátnia.