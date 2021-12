Gyertyafényes éjszakai várséta tárlatvezetéssel, csónakázás az Ó-Fehér-Körösön, Várfürdő és Várszínház – csak néhány élmény, amelyben a Gyulára látogatóknak része lehet. A város idén, az október végi hosszú hétvégén rendezte meg az első térségi gasztrotúráját Békéscsaba társszervezésében, amely egyszerre mutatta be a történelmi belvárost és annak kulináris kincseit.

A gyulai vagy a csabai kolbász a finomabb – az örök kérdést a turisták is megvitatták a kóstolás közben. A válasz ízlés kérdése, mindkettő paprikás alapú, de a legalapvetőbb különbség az, hogy a gyulai borssal, a csabai pedig köménnyel készül, és mindig csípősebb fűszerezésű. A gyulai kolbász és a gyulai pálinka is hungarikum.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt desztinációként kezeli a térséget, ahol a pandémia ideje alatt is jelentős fejlesztések történtek.

A Kisfaludy-program keretében Gyulán megújultak a magán- és az egyéb szálláshelyek, valamint megszépült a Tourinform Iroda, amely rádiótörténeti kiállításnak és egy a fiatalok körében nagyon népszerű szabadulószobának is otthont ad. Támogatást kapott a Gyulai Várfürdő. Újjászületett az Erkel tér is, ahol a híres Százéves cukrászda

(valójában 1840 óta működik, csak rajta ragadt e név) található. Az egyik legsikeresebb évadát zárta a Gyulai Várszínház, ahol a 400 fős férőhelyet tovább bővítenék, és még nagyobb rálátást terveznek a vár panorámájára. Az M44-es útszakasz fejlesztése pedig hozzájárul a város gyorsabb megközelíthetőségéhez.

Fotó: Shutterstock

Exkluzív szolgáltatásokkal bővült az Almásy-kastély Látogatóközpont, ahol idén megnyílt és újra méltó fényében pompázik a Stefánia-szárny, amelyet az Alföld egyik legszebb báltermeként emlegetnek. A nyáron már több esküvő, illetve rangos diplomáciai és üzleti rendezvény helyszínéül választották.

Izgalmas program a kastély látványkonyhája, ahol rekonstruálhatók a korabeli ételek, ehhez pedig a gyűjteményben megőrzött menüsorok és receptek is elérhetők a látogatók segítségére. A hagyományokat modern eszközökkel élénkítik fel, és ezáltal minden generációt meg tudnak szólítani.

Az egyik legkedveltebb eleme a kiállításnak, amikor virtuálisan fel lehet próbálni a múlt századok divatos darabjait. A program testre szabja az adott öltözéket, igazodik a személy alakjához, és még mozogni is lehet benne, így aki kíváncsi rá, megnézheti, hogyan nézett volna ki grófkisasszonyként vagy szobalányként. Az udvaron található óriás sakktáblának is mindig akadnak játékosai. A városban és a térségben még több gyönyörű kastély is található.

A Gyulavári kastélyban például egyedülálló himnusztörténeti kiállítás tekinthető meg, amely az összes európai ország himnuszát bemutatja.

Idén, a pandémia második és harmadik hullámát követően – közel féléves leállás után –, 27 százalékos emelkedést tapasztaltak a vendégéjszakák számában a tavalyi szezonhoz képest, és a szállodák újra telt házzal üzemeltek – tájékoztatott a VG kérdésére Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A legforgalmasabb nyári szezonban, június és augusztus között 210 ezer vendégéjszakát regisztráltak, amely mindössze 13 százalékkal marad el a 2019-es rekordévtől, viszont hatalmas előrelépés a tavalyi 165 ezres látogatottsághoz képest az év azonos időszakában.

Az is szembetűnő adat, hogy július elejétől – miután már védettségi igazolvány nélkül is lehetett utazni – a forgalom egyik napról a másikra elérte maximumát. Nyáron sokan keresték a csónaktúrákat, amelyeket a távoktól és a jelentkezők edzettségi szintjétől függően különböző csomagokban kínálnak, profi túravezető kíséretében.

„A szeptember soha nem látott számokat hozott, a szezon teljes mértékben kitolódott erre a hónapra” – nyilatkozta a város legnagyobb szállodájának igazgatója. A szintén a hónapban megrendezett Gyulai Pálinkafesztivál is sok turistát vonzott a városba. Az októberi hétvégéken és az őszi szünetben is átlagosan 90 százalékos kihasználtságot jegyeztek a szállodákban.