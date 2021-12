A Videoton Holding Zrt. árbevétele idén megközelítette a 220 milliárd forintot, közel 4 milliárd forintos költött beruházásokra, a saját tőkéje meghaladja a 160 milliárdot és hétezer főt foglalkoztat – mondta Széles Gábor, a vállalat elnök-vezérigazgatója az évértékelőjén. Az idén 30 éves vállalatcsoportnak a fennállása óta cégenként átlagosan háromszor kellett lecserélni a technológiát a versenyképesség megtartásához. Az elnök-vezérigazgató elmondása szerint az elmúlt három évtizedben több válságot is megéltek, de megőrizte stabilitását a cég és sikerült fenntartani a növekedését, amelyhez rendelkeznie kellett nagyfokú innovációs képességgel. A meredek növekedését annak is köszönheti a cég, hogy ma már 90 százalékban exportra termel, illetve néhány éve bekapcsolódott az akkumulátor és az e-autó gyártási tevékenységbe is. A forgóeszközét saját tőkéből tudja finanszírozni, és úgy tudta fokozni a robotizációt a gyártásban, hogy közben nem csökkentette a dolgozói létszámot – emelte ki Széles Gábor.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Lakatos Péter társ-vezérigazgató azt emelte ki évértékelőjében, hogy a Videoton nyugat-európai cégekkel versenyez, de vannak még területek, amelyek fejlesztésre szorulnak. Például a beszerzése még nincs a szükséges globális szinten, szükség van arra, hogy jobban beépüljön a cég az európai ökoszisztémába.

Meglátása szerint az alkatrészgyártásban Kelet-Európa a következő években átpozícionálódik, és várható még egy újabb kiszervezési hullám Nyugat-Európából.

Tavaly a munkaellátottság jelentette a Videoton számára a működésének korlátját, idén az alkatrészellátottság - mondta Sinkó Ottó társ-vezérigazgató. Hozzátette, az idei a remény és az ellentmondás éve volt, mert míg az első negyedévben 25 százalékkal magasabb volt a cég árbevétele, mint 2020 azonos időszakában, a létszám pedig 110 fővel nőtt, addig a negyedik negyedévben tíz százalékkal csökkent az árbevétel 2020 negyedik negyedévéhez képest, és 80 fővel csökkent a létszám. Jelentősen megnőttek a költségek is idén, drágul a szállítás, az energia és az alapanyagok ára is drasztikusan emelkedett, és a költségnövekedés 2022-ben folytatódni fog – mutatott rá Sinkó Ottó.

A vállalat idei árbevétele körülbelül 14 százalékkal lesz magasabb a 2020-asnál, jó volt a cég eredményessége, de a növekvő raktárkészlet miatt negatív a cash flow, ugyanis a chipek csak kis százalékát teszik ki az alaktrészigénynek, de elengedhetetlenek a gyártáshoz, így érkezésükig minden a raktárakban áll. Ezért tekinthető idén az alkatrész ellátottság a termelés korlátjának, és ez 2022-ben is megmarad, ugyanakkor bíznak benne, hogy ez a korlát folyamatosan csökkenni fog.