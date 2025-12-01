Beleolvasna abba, ami Magyar Péter szerint nem létezik? Nyilvános a megszorítócsomag teljes szövege!

Nevetséges hazugság, nem létező dokumentum – Magyar Péter így kommentálta, amikor az Index hozzáfogott annak a több száz oldalas iratnak a bemutatásához, amelyet a Tisza Párt szakértői hoztak tető alá. A lap ma úgy döntött, a nyilvánosság elé tárja a terjedelmes iratot a maga teljességében, három részletben. Akit érdekel, hogyan számoltak a baloldali megszorítócsomagként értelmezhető tervezet elkészítői, ide kattintva elérheti az iratot, amelynek kidolgozásában az Index információi szerint Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője mellett részt vett Lengyel László baloldali közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója és Felcsuti Péter közgazdász-bankár. Utóbbi kettő ezt tagadta, ugyanakkor Felcsuti egy internetes interjúban megerősítette a Tisza adóemelési terveit.

Nyilvánosságra hozta a Tiszának tulajdonított dokuemntumot az Index / Fotó: Világgazdaság

A tiszás szakértők baloldali megszorítócsomagját – amelynek hitelességét több mozzanat is alátámasztja – a Világgazdaság is megszerezte és megannyi ponton részletesen be is mutatta. Egyebek mellett megírtuk, milyen dúlást rendezne a javaslat a keresetekben: a mostani egy- helyett ugyanis háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, melyben már a mai átlagkereset szintje alatt belépne a második, 22 százalékos kulcs. Eközben az családi kedvezményt megvágnák, ezzel erősen büntetnék a családokat.

A tiszás szakértők baloldali megszorítócsomagja az egekbe emelné a céges adóterheket. A négyezer milliárd forintot karcolgató tehernövelés részleteit ebben az írásunkban foglaltuk össze.

A tervezet 32 százalékos áfakulcsot vezetne be az 1600 köbcenti feletti autókra és alkatrészeikre, valamint a dohánytermékekre és az alkoholos italokra. Mind a két a lépésnek bemutattuk a hatásait (itt és itt), amelyek igen károsak.

A csomag talán legmegdöbbentőbb részei arról szólnak, hogyan privatizálnák a nyugdíjrendszert és az egészségbiztosítást. Utóbbit éppen ma elemeztük azt emelve ki, hogy az új rendszerben úgy kezelnék az embereket, mint egy egyszerű autót. Előbbi kapcsán pedig azt emeltük ki, hogy a csomag azt a külföldről erőltetett privatizált nyugdíjrendszert hozná vissza, amely egyszer már csúfosan megbukott idehaza és sok más térségbeli országban.