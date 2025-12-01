Itt a Volkswagen korszakos döntése, a németek bejelentették a túlélőtervet: totálisan átszervezik a gyáraikat – így érinti Szlovákiát

A Volkswagen vezetősége azt tervezi, hogy a Volkswagen, a Skoda és a Seat/Cupra márkák 22 gyárát úgynevezett termelési régiókba szervezi. A vállalat célja a márkák közötti együttműködés fokozása, a létszámleépítés csökkentése és ezáltal a termelési költségek megtakarítása – áll a német cég sajtóközleményében.

Itt a Volkswagen korszakos döntése / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

A HNA cikke szerint

konkrétan öt termelési régiót hoznak létre, kettőt Észak- és Dél-Amerikában.

Az autógyártó tervei szerint Európát három termelési csoportra osztja.

Németország Lengyelországgal együtt a Közép-Európa termelési csoporthoz, Csehország és Szlovákia a Kelet-Európa régióhoz fog tartozni, a harmadik régió pedig Spanyolországot és Portugáliát foglalja magában.

A koncepciót a következő év januárjától vezetik be az Ibériai-félszigeten. André Kleb ezt követően veszi át az újonnan létrehozott termelési igazgatói pozíciót a régióban. Feladata a termelés megszervezése lesz a két Volkswagen gyárban Spanyolországban és Portugáliában, valamint a Seat martorelli gyárában.

A Seatnak a továbbiakban nem lesz a termelésért felelős igazgatósági tagja.

Az új regionális termelési igazgató a Volkswagen csoport sajtóközleménye szerint „márka- és országszintű funkciókat fog ellátni, mint például a központi tervezés, a termékmenedzsment, a projekt- és bevezetésmenedzsment, valamint a logisztika”.

Thomas Schafer, a Volkswagen márka vezetője elmondta: „Új, márkákon átívelő menedzsmentmodellünkkel még további szinergiákat és regionális költségelőnyöket fogunk kiaknázni.”

A cikk megjegyzi, hogy a csoport belső struktúrája szempontjából ez azt jelenti, hogy a márkavezetőknek le kell mondaniuk bizonyos felelősségekről egy centralizáltabb struktúra javára.

Ez előnyökkel járhat: a centralizáció gyakran hatékonyabbá teszi a vállalati folyamatokat. A múltbeli tapasztalatok azonban azt is mutatják, hogy a csoporton belüli legjobb döntések nem mindig Wolfsburgból származnak, hanem gyakran az egyes márkák felső vezetésétől.

Az, hogy a termelés profitál-e az új modellből, még a jövő zenéje. A lap szerint az Ibériai-félszigeten a koncepció sikerre van ítélve, mivel kulcsfontosságú pillér a küszködő vállalat jövőbeli irányvonala szempontjából.