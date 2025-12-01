Deviza
EUR/HUF380.52 -0.3% USD/HUF326.8 -0.65% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF408.16 -0.33% PLN/HUF89.98 -0.15% RON/HUF74.74 -0.19% CZK/HUF15.74 -0.27% EUR/HUF380.52 -0.3% USD/HUF326.8 -0.65% GBP/HUF433.46 -0.48% CHF/HUF408.16 -0.33% PLN/HUF89.98 -0.15% RON/HUF74.74 -0.19% CZK/HUF15.74 -0.27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,330.64 +0.8% MTELEKOM1,766 +0.45% MOL2,970 +2.02% OTP34,520 +0.9% RICHTER9,785 +0.51% OPUS525 -2.67% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 0% BUMIX10,306.09 -0.94% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,355.8 +0.44% BUX110,330.64 +0.8% MTELEKOM1,766 +0.45% MOL2,970 +2.02% OTP34,520 +0.9% RICHTER9,785 +0.51% OPUS525 -2.67% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 0% BUMIX10,306.09 -0.94% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,355.8 +0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Szlovákia
Volkswagen
gyár

Itt a Volkswagen korszakos döntése, a németek bejelentették a túlélőtervet: totálisan átszervezik a gyáraikat – így érinti Szlovákiát

A német csoport olcsóbbá akarja tenni a termelést. A Volkswagen gyárai ezért a jövőben másképp fognak együttműködni.
VG
2025.12.01., 13:14

A Volkswagen vezetősége azt tervezi, hogy a Volkswagen, a Skoda és a Seat/Cupra márkák 22 gyárát úgynevezett termelési régiókba szervezi. A vállalat célja a márkák közötti együttműködés fokozása, a létszámleépítés csökkentése és ezáltal a termelési költségek megtakarítása – áll a német cég sajtóközleményében.

IAA - Volkswagen AG exhibition stand
Itt a Volkswagen korszakos döntése / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

A HNA cikke szerint 

konkrétan öt termelési régiót hoznak létre, kettőt Észak- és Dél-Amerikában. 

Az autógyártó tervei szerint Európát három termelési csoportra osztja. 

Németország Lengyelországgal együtt a Közép-Európa termelési csoporthoz, Csehország és Szlovákia a Kelet-Európa régióhoz fog tartozni, a harmadik régió pedig Spanyolországot és Portugáliát foglalja magában.

A koncepciót a következő év januárjától vezetik be az Ibériai-félszigeten. André Kleb ezt követően veszi át az újonnan létrehozott termelési igazgatói pozíciót a régióban. Feladata a termelés megszervezése lesz a két Volkswagen gyárban Spanyolországban és Portugáliában, valamint a Seat martorelli gyárában. 

A Seatnak a továbbiakban nem lesz a termelésért felelős igazgatósági tagja.

Az új regionális termelési igazgató a Volkswagen csoport sajtóközleménye szerint „márka- és országszintű funkciókat fog ellátni, mint például a központi tervezés, a termékmenedzsment, a projekt- és bevezetésmenedzsment, valamint a logisztika”. 

Thomas Schafer, a Volkswagen márka vezetője elmondta: „Új, márkákon átívelő menedzsmentmodellünkkel még további szinergiákat és regionális költségelőnyöket fogunk kiaknázni.”

A cikk megjegyzi, hogy a csoport belső struktúrája szempontjából ez azt jelenti, hogy a márkavezetőknek le kell mondaniuk bizonyos felelősségekről egy centralizáltabb struktúra javára. 

Ez előnyökkel járhat: a centralizáció gyakran hatékonyabbá teszi a vállalati folyamatokat. A múltbeli tapasztalatok azonban azt is mutatják, hogy a csoporton belüli legjobb döntések nem mindig Wolfsburgból származnak, hanem gyakran az egyes márkák felső vezetésétől. 

Az, hogy a termelés profitál-e az új modellből, még a jövő zenéje. A lap szerint az  Ibériai-félszigeten a koncepció sikerre van ítélve, mivel kulcsfontosságú pillér a küszködő vállalat jövőbeli irányvonala szempontjából. 

A jövő évtől kezdve ott fogják gyártani azokat a megfizethetőbb elektromos városi autókat, amelyekkel a német cég előnyre kíván szert tenni az autóipari piacon. 

Ezek közé tartozik az ID. Polo, a Cupra megfelelője, a Raval, valamint az ID. Cross és a Skoda Epiq SUV-k. 

Az ID.1 várhatóan 2027-ben gördül le a portugáliai gyártósorról, amely a Volkswagen csoport állítása szerint 20 ezer euróért (7,64–7,70 millió forint) lesz elérhető.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy elindult az Audi Q3 Sportback második generációjának gyártása. Az Audi Hungaria szakemberei a Q3 Sportbacket a legmagasabb minőségben állítják elő, a modellek több mint kilencven országba jutnak el.

Az Audi Hungaria járműgyártásában jelenleg mintegy 4000 munkatárs gyártja az Audi Q3, Q3 Sportback és Cupra Terramar modelleket.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
vizsgálat

Lázár János az összes állami beruházásnál vizsgálatot rendelt el: „mindenkit elszámoltatunk, mindenkit előveszünk"

7 perc
Nagy Márton

Nagy Márton egyértelműen üzent Karácsony Gergelynek – tízmilliárdok vannak a főpolgármester zsebében

Budapest pénzügyi gondjai miatt hétfőn a kelenföldi buszgarázsban ül össze a közgyűlés.
2 perc
Volkswagen

Itt a Volkswagen korszakos döntése, a németek bejelentették a túlélőtervet: totálisan átszervezik a gyáraikat – így érinti Szlovákiát

A német csoport olcsóbbá akarja tenni a termelést. A Volkswagen gyárai ezért a jövőben másképp fognak együttműködni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu