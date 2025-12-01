Teljes gőzzel folytatja a külföldi expanziót az újra nyereségessé vált 4iG csoport

A 4iG négy üzletága más-más életszakaszban jár, ám ami közös bennük, hogy most áll össze a vállalatcsoport struktúrája, megszűnt a megvásárolt cégek szigetszerű működése, egyre jobban jelentkeznek szinergikus hatások – kezdte a 4iG harmadik negyedéves gyorsjelentésének bemutatását Fekete Péter, a cégcsoport vezérigazgatója.

Egyre jelentősebb az űr- és védelmi üzletág hozzájárulása a 4iG eredményeihez

Ugyanez folytatódhat a közeljövőben, például hamarosan aláírhatja a 4iG az Eagle-projekt szerződését, azaz kezdődhet az Albánia és Egyiptom közötti tenger alatti kábel-összeköttetés kiépítése. A projekthez finanszírozóként csatlakozhat a tőkeerős Mubadala alapkezelő az Egyesült Arab Emírségekből, ami javítja a megtérülést.

Ezen a projekten keresztül érné el a 4iG Horvátországot, illetve Nyugat-Európát is.

Az űr- és védelmi üzletág (4iG SDT) is jelentősen alakítja már a teljes csoport pénzügyi eredményeit, legutóbb a Rába Holding akvizíciója volt napirenden.

Ezen a téren hatalmas eredménynek tartja a menedzsment, hogy a régiós hadiipar óriása, a cseh Czechoslovak Group is beszáll közvetve a Rábába, méghozzá jelentős tőkével.

Közben halad a műholdas divízió fejlesztése is, akár a kommunikációt, akár a védelmi hasznosítást tekintve. Ezen a téren szoros együttműködést folytat a cég a magyar állammal is, hiszen szuverenitási szempontból is kiemelkedően fontos a terület. Az izraeli Spacecomban második legnagyobb tulajdonossá válik a csoport.

Az üzletágban hatalmas rendelési állománya alakult ki a cégnek, például egy európai NATO-tagállammal is egy nagy szerződést írtak alá, amelyet azonban titoktartási kötelezettség terhel.

Lezárult a transzformációs program

A távközlési szegmensben lezárult a transzformációs program, amelyet egyébként az SAP és több egyetem is önálló esettanulmányként kezel.

A 4iG-nak nem titkolt célja, hogy az OTP-t követve Üzbegisztánban is megjelenjen, főként a távközlésben, de az IT is érdekes lehet, a rendszereik modernizációra szorulnak.

Jászai Gellért már többször járt a helyszínen, és előrehaladtak a tárgyalások.