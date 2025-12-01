Újabb magyar termékek viselhetik a HÍR védjegyet
Az Agrárminisztérium minden évben megrendezi a Termelői Közösségek Napját, aminek az a célja, hogy a gazdálkodók jó gyakorlatainak bemutatásával, tudásuk átadásával segítsék a termelők közötti együttműködést és közösségbe szerveződést. A XI. Termelői Közösségek Napján újabb kilenc pályázó 15 terméke nyerte el a Hagyományok – Ízek – Régiók védjegyhasználati jogát. Ezzel 253-ra nőtt azoknak a termékeknek a száma, amelyek viselhetik a HÍR védjegyet – számolt be róla az Origo.
Milyen termékekkel lehet részt venni a HÍR védjegypályázaton?
Hagyományos és tájjellegű termékeink kulturális örökségünk részét képezik, hozzájárulnak a helyi identitás megerősítéséhez. Védjegyekkel és földrajzi árujelzőkkel való megkülönböztetésük olyan egyedi eszköz a termelői közösségek kezében, amellyel az éles piaci versenyben hitelesen tudják megkülönböztetni termékeiket a tömegtermékektől. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmának megszerzése után fontos lépés a hasznosítás, azaz célzott marketing és promóciós programokkal népszerűsíteni ezeket a terméket. Ebben a szakaszban is kulcsfontosságú a termelői közösségek szerepe – derül ki a minisztérium közleményéből.
A Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR) program célja a hagyományos és tájjellegű termékek ismertségének növelése, piacra jutási lehetőségeinek bővítése.
A HÍR programot az Agrárminisztérium a Földrajzi Árujelzők Program előiskolájaként működteti. A HÍR védjegypályázaton hagyományos és tájjellegű termékekkel lehet részt venni.
A Termelői Közösségek Napján az ország különböző régióiból érkezett HÍR védjegyes kiállítók mutatták be termékeiket. Kiemelt bemutatkozási lehetőséget kaptak idén az OMÉK-on a Hagyományok – Ízek – Régiók díjjal kitüntetett HÍR regionális központok termelői közösségei:
- Észak-Alföldről a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyért Egyesület,
- Dél-Alföldről az Orosháza és Térsége Gazdakör,
- míg Közép-Dunántúlról a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület.
A HÍR regionális központok a jó gyakorlatok bemutatásával, a hagyományos tudás átadásával és tapasztalatcserével erősíteni tudják a helyi termelői közösségeket.
A Hagyományok – Ízek – Régiók elindulása
Magyarországon 1998-ban az Agrárminisztérium jogelődje, a Földművelésügyi Minisztérium az Európai Unió Euroterroirs kezdeményezéshez csatlakozva indította el a Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR) programot azzal a céllal, hogy létrehozza Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeinek gyűjteményét.
A program alatt összegyűjtött termékleírások nemzeti kincsként kezelendők.
Jellegzetesen magyar, illetve különleges regionális élelmiszeripari termékek (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek, sütőipari termékek, italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati és malomipari termékek, fűszerek és száraztészták), továbbá növény- és állatfajták szakmai-történeti leírása található meg ebben a rendszerben.
A HÍR gyűjteményben szereplő termékek körének bővítését, valamint a hagyományos és tájjellegű termékek fogyasztói ismertségének növelését célzó program keretében a minisztérium 2010 óta HÍR védjegyhasználati szerződést köt azokkal a termelőkkel, előállítókkal, illetve csoportosulásaikkal, amelyek a HÍR-gyűjtemény követelményrendszerének megfelelő, hagyományos és tájjellegű terméket állítanak elő.
A HÍR védjegy használati jogának elnyerésére az Agrárminisztérium pályázati rendszert (HÍR-pályázat) működtet, amelyre a jelentkezés folyamatos. A jóváhagyott termékleírások jó alapot jelenthetnek az uniós oltalom (földrajzi árujelző, hagyományos különleges termék) elnyerésére irányuló kérelem kitöltéséhez, amennyiben az uniós oltalom iránti kérelmet a termék előállítását, értékesítését végző csoportosulás nyújtja be. A Hagyományok – Ízek – Régiók programról itt olvashat további érdekességeket.