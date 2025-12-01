Már meg is kapta a szoftverfrissítést az Airbus – a vártnál sokkal gyorsabban megoldották a problémát

Az Airbusok visszahívására és szoftverfrissítésére azért volt szükség, mert kiderült, hogy a repülőgép rendszereit a napkitörések összezavarhatják. Ugyanakkor a kolumbiai Avianca továbbra is felfüggesztette a foglalásokat.

A várnál hamarabb megkapta a szoftverfrissítést az Airbus A320-as repülőgép / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ügyhöz közel álló források szerint a példátlan döntést, miszerint az A320-as flotta mintegy felét, azaz 6000 repülőgépet hívnak vissza, röviddel azután hozták meg, hogy a múlt hét végén kiderült a JetBlue repülőgép magasságcsökkenésével való lehetséges, de nem bizonyított összefüggés.

Az Airbus pénteken nyolcoldalas figyelmeztetést adott ki több száz üzemeltetőnek, gyakorlatilag ideiglenes leszállási tilalmat rendelve el azzal, hogy a javítást a következő járat előtt elrendelte.

A dolgot este 9 óra körül tudtuk meg, és fél 11-re már meg is oldották a problémát

– mondta Steven Greenway, a szaúdi fapados légitársaság, a Flyadeal vezérigazgatója.

Ez a vállalat eddigi történetében a legszélesebb körű visszahívás, ami miatt eluralkodott az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy az amerikai hálaadás hétvégén esik ki a flották egy része. A légitársaságok nehezen tudták felmérni a várható hatást, mivel az általános riasztásból hiányoztak az érintett repülőgépek sorozatszámai, miközben több légitársaság is lefelé módosította a gépek számára és a munkálatokhoz szükséges időre vonatkozó becsléseit.

Az Airbus a pénteki közleményen túl nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A javítás során vissza kellett térni az orrszöget kezelő szoftver korábbi verziójához.

Legalább egy nagyobb légitársaságnak késedelmekkel kellett szembenéznie, mivel nem volt elegendő adatfeltöltője ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt több tucat repülőgépet kezeljen – mondta egy vezető magánbeszélgetésben.

A JetBlue vasárnap késő este közölte, hogy várhatóan hétfőre befejezi a 150 repülőgépből 137 forgalomba állítását, és a probléma miatt hétfőn körülbelül 20 járat törlését tervezi.

Továbbra is kérdésesek bizonyos, jellemzően régebbi A320-as családba tartozó repülőgépek, amelyeknél új számítógépre lesz szükség, nem pedig pusztán szoftver-visszaállításra. Az érintettek száma az 1000-es kezdeti becslés alá csökkent iparági források szerint.