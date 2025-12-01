Deviza
Megjelent a Facebookon, hogy eladják az ország egyik legfontosabb repülőterét: a Budapest Airport elnöke magyarázta el kommentben, mi történik pontosan

Egy holding kezébe került az egyik legfontosabb magyar légikikötő. Lóga Máté elárulta, mi a kormány célja a Debreceni Repülőtér eladásával.
VG
2025.12.01, 12:35
Frissítve: 2025.12.01, 13:09

Jelentős változások várhatók a közeljövőben a Debreceni Repülőtér életében, a kormány ugyanis határozott a légikikötőt üzemeltető társaság tulajdonosi szerkezetének átalakításáról – derül ki a friss Magyar Közlönyből. A döntés értelmében az állam megválik a Debrecen International Airport Kft.-ben lévő részesedésétől, és azt egy szakmai holdingnak adja át – számolt be róla a Haon vármegyei hírportál.

Debrecen,Airport,,Hungary,-,2016.07.09.:,Debrecen,Airport Debreceni Repülőtér
Tulajdonosváltás előtt áll a Debreceni Repülőtér / Fotó: Nikoletta Lia Muhari / Shutterstock

A kormányhatározat értelmében a debreceni repülőtér üzemeltetőjében lévő, eddig a magyar állam tulajdonát képező 66,22 százalékos üzletrészt értékesítik. A vevő a Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Korlátolt Felelősségű Társaság lesz.

A tranzakciót a kormány döntése alapján versenyeztetés mellőzésével bonyolítják le, a vételárat pedig független szakértő fogja meghatározni. A kormányhatározat indoklása szerint a debreceni repülőtér tulajdonosváltása a regionális fejlesztéspolitikai célokat szolgálja.

Az államtitkár szerint nem eladás, hanem átadás jön Debrecenben

A Világgazdaság ebben a témában írt cikkét a Budflyer is megosztotta közösségi oldalán. A bejegyzést a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára, egyben a Budapest Airport Zrt., a Ferihegyet üzemeltető társaság igazgatóságának elnöke is kommentálta.

„Annyi történik, amit már bejelentett Nagy Márton miniszter: létrejön egy aviatikai holdingcég, amely az összes állami aviatikai infrastruktúra üzemeltetéséért felel innentől. Az állam, fogalmazzunk úgy inkább, átadja a részesedést közvetlen kezelésből, egy, az általa közvetett módon tulajdonolt holdingcégnek. Minden változatlan marad tehát, ugyanúgy állami tulajdonban lesz” – írta hozzászólásában Lóga Máté.

Régóta ígért fejlesztés jöhet

A BMW-gyár átadóján a Orbán Viktor a repülőtér fejlesztésére tett ígéretet. A miniszterelnök akkor azt mondta, megkezdődik a debreceni repülőtér bővítése, amely új munkahelyeket teremthet, és a nemzetközi járatok növekedésével régiós szinten is meghatározóvá tenné a várost. A projekt nemcsak a város, hanem a régió nemzetközi kapcsolatrendszerét is erősítheti, jelentősen bővítve a turizmus és az üzleti utazások lehetőségeit.

Györke Ernő, a repülőtér üzemeltetője egy 2024-es interjúban a Világgazdaságnak leszögezte: a cél az, hogy az éves utasszám elérje az egymillió főt, ami a régió gazdasági potenciálját jelentősen növelné.

