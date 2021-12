A magyarországi munkaerőpiac arra épül, hogy nem segélyt kell adni az embereknek, hanem lehetőséget, hogy dolgozzanak. Az pedig meghatározza az emberek motivációját, hogy mennyi idejük van a munka keresésre. Ha kevés idővel rendelkeznek és van elég szabad munkahely, akkor intenzíven keresnek és nem süllyednek bele abba a függőségbe, amit a szociális segélyezés okoz – reagált a VG-nek Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, miután a Kúria jóváhagyta azt a népszavazási kezdeményezést, amely a munkanélküli-segély jelenlegi három hónapos időtartamát a korábbi kilenc hónapra emelné vissza. Palkovics Imre hozzátette, a munkanélküliség szintje már 4 százalék alatt van, mivel a munkaerőhiány ismét megjelent, ezért aki munkát akar találni, az talál is.

Egy átlag munkanélküli Magyarországon két-három hónap alatt el tud helyezkedni

– emelte ki a szakszervezeti vezető.

Fotó: Shutterstock

Van olyan cég Észak-Magyarországon, amely egyetlen nap alatt toboroz betanított munkára, azonnal ajánl is munkaszerződést, másnap pedig már lehet menni a gyárba a céges busszal. A speciális vezetői posztokra azonban a fél év is kevés – mondta lapunknak Karácsony Zoltán, a Hrportál álláspiaci szakértője. A szakember szerint rendkívül széles skálán mozog, mennyi idő alatt lehet állást találni Magyarországon. Fehérgalléros szakmai képzettséget igénylő munkákra az átlagos álláskeresési idő három-négy hónap, viszont informatikusoknál, idegen nyelvű ügyféltámogató központokban ennél rövidebb. A munkaerőpiaci szakértő arról is beszélt, gyakori hiba, hogy az álláskereső túl kevés munkaadóhoz adja be a pályázatot, nem térképezi fel a szóba jöhető cégek körét, egy-egy beadott pályázat után várja a behívást interjúra és nem pályázik közben tovább, ezzel pedig időt veszít. Hosszabb lehet a keresés akkor is, ha magas a fizetési igény, nem rugalmas a munkavállaló, mivel nincs költözési, ingázási hajlandósága, a feladatkörökkel elégedetlen és egy álláskeresési csatornához ragaszkodik. Ilyen például amikor az álláshirdetésekre ugyan pályázik, de nem mozgatja meg személyes kapcsolatrendszerét. Hangsúlyozta, hogy már a felmondási idő alatt el kell kezdeni az álláskeresést, így csökkenthető a bevétel nélküli időszak. Körülbelül negyven pályázatot kell elküldeni, amelyekből tizenöt állásinterjú lesz, és egy elfogadott állásajánlat – mutatott rá Karácsony Zoltán.

A Munkástanácsok elnöke elismerte ugyan, hogy a gazdaság helyzetétől is függ, hogy milyen gyorsan találnak az emberek munkát, ám a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a hazai munkaerőpiac helyreállt a tavalyi sokkból.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legutóbb novemberben 242 ezer munkanélkülit tartott nyilván, százharmincezerrel kevesebbet, mint 2020 júniusában. Ha pedig 2019 novemberével vetjük össze, akkor már csak háromezres növekményről beszélhetünk. A Központi Statisztikai Hivatal adatai ugyan kevesebb állásnélkülit tartalmaznak (189 ezer), ám itt nagyobb a különbség a járvány előtti szinthez képest, harmincezerrel még mindig több állástalant mutat a statisztika. Palkovics Imre jelezte azt is, hogy van egy jelentős réteg, aki nehezen vezethető vissza a munkaerőpiacra, nekik ott van a közfoglalkoztatás, számuk azonban egy jó ideje nem változik, gyakorlatilag kilencvenezer főnél beragadt.