Soha ennyi pluszpénzt nem kaptak még Magyarországon a nyugdíjasok egyetlen évben, mint amennyivel várhatóan 2022-ben számolhatnak. Egy átlagos, tavaly még 150 ezer forint körüli nyugdíjat kapó jogosult mindent egybevéve a VG számítása szerint akár 277 500 forintnyi pluszpénzt is kaphat, ez havi szinten 23 ezer forintos többlet az egy évvel ezelőttihez képest.

A nyugdíjasok nagyjából 13 százalékos inflációig, illetve pénzromlásig védve vannak, azaz annyi pluszpénzt kapnak, hogy még ilyen mértékű drágulás esetén is pénzüknél maradnak. Az idén ugyanis mindennel együtt nagyjából 520-570 milliárd forint érkezhet pluszban az államtól, ilyenre pedig korábban nem volt példa

– magyarázta a VG-nek Farkas András nyugdíjszakértő.

Fotó: Teknős Miklós

Az már közismert tény, hogy a kormány januárban egységesen 5 százalékkal emeli a nyugdíjak mértékét, erről Orbán Viktor miniszterelnök döntött még decemberben, miután megjelentek a pontosabb képet adó inflációs előrejelzések 2022-re vonatkozóan. Noha ezekben vannak eltérések – a Pénzügyminisztérium például 4,8 százalék, a Magyar Nemzeti Bank pedig 4,7-5,1 százalék körülire várja –, a járvány és a globális ellátási láncokat érintő bizonytalanságok miatt az elemzők szerint még feljebb kúszhat az infláció, így reális forgatókönyv, hogy az 5 százalékos januári nyugdíjemelés után még érkezhet egy újabb kompenzáció majd valamikor év közben, legkésőbb novemberig, ami további több ezer forint pluszt jelenthet az időseknek.

Várhatóan nem áll meg az infláció 5 százaléknál, így legkésőbb novemberig érkezik majd egy újabb kompenzáció. Hogy pontosan mekkora, azt nem tudni, de biztos, hogy ha csak egytizeddel is magasabb lesz 5 százaléknál a várható infláció, akkor a különbözetet megkapják a nyugdíjasok, ahogy a kormány tavaly is kompenzálta őket. Ennél viszont többre számítok, akár 5,5 százalékos is lehet a drágulás. Főleg, hogy a rengeteg szja-visszatérítés, a fiatalok szja-jának eltörlése és az egyéb területekre szánt pluszpénz növeli a vásárlóerőt, és végeredményben az inflációt is serkenti

– tette hozzá Farkas András.

A januári nyugdíjemelés nagyjából 200 milliárd forintnyi kiadás az államnak, amely már tavaly is jóval többet költött a nyugdíjakra, mint a megelőző évben. Az államháztartás központi alrendszerének mérlege szerint az első 11 hónapban összesen 455 milliárd forinttal több jutott a nyugdíjasok zsebébe, mint 2020-ban, idén pedig ez a szám még tovább emelkedhet. A kormányzati döntés értelmében ugyanis februárban nem az eredetileg tervezett félhavi, hanem a teljes 13. havi nyugdíjat kapják az arra jogosultak, ami további nagyjából 300 milliárd forintos kiadás.

Emellett a gazdasági teljesítmény után is jár majd prémium. Mint ismert: tavaly a kormány döntése értelmében a maximális, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kapta minden érintett.

Idén a PM és a jegybank előrejelzése szerint az inflációhoz hasonlóan 5 százalék körüli GDP-növekedésre lehet számítani, az előbbi 5,9 százalékos bővülést, az MNB pedig 4-5 százalékos növekedést vár 2022-ben a gazdaságban. Az 5 százalékos GDP-növekedés 30 ezer forintos prémiumot jelentene minden nyugdíjas számára, ám az összeg akár ennél is magasabb lehet, ha a gazdaság sikeresen folytatja kilábalását.