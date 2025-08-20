Újpesti gimis lány tűzte ki a magyar zászlót az Északi-sarkon

A magyarországi nyári hőség idején Dezséri Enikő, a budapesti Könyves Kálmán Gimnázium tanulója az Északi-sarkon hűsöl, de nem üdülni ment: a huszonegy országból érkező 66 iskolás egyikeként részt vesz az orosz Roszatom támogatásával szervezett, elsősorban a nukleáris ipart népszerűsítő expedíción. Az expedíció neve a Tudás Jégtörője. Az orosz társaság már a hatodik ilyen programot szervezte meg.

Az Északi-sarkon a Tudás Jégtörője részvetői / Fotó: Roszatom

Dezséri Enikő a nemzeti lobogót pont ott tűzhette le, ahol az Északi és a Déli-sarkot összekötő földrajzi meridiánok találkoznak, azaz északi szélesség 90 fokán. A tavaly augusztusi zászlóvivő Varga Levente, a budapesti Kőrösi Csoma Sándor gimnázium tanulója volt. Az expedíción részt vevő fiatalok az utat Murmanszk és az Északi-sark között oda és vissza a 50 Let Pobjedi (A győzelem 50. évfordulója) nevű atomjégtörővel tették meg. Az újpesti gimnazista augusztus 17-én tehette a lábát az Arktiszra, és 22-én érkezik vissza az orosz kikötővárosba.

Dezséri Enikő eleve természettudományos érdeklődésű az erről kiadott közlemény szerint, ráadásul a nagy hajók is mindig érdekelték. Ezért különösen érdekes számára, hogy az út során kívül-belül megismerheti az atomjégtörő működését, az előadásokat is nagy érdeklődéssel várta, és arra is készült, hogy új barátokra is szert tehet.

Programja pedig van bőven ezekben a napokban az Oroszországból, Brazíliából, Bolíviából, Egyiptomból, Indonéziából, Kínából és mintegy tucatnyi más országból érkező diáknak: számukra orosz és külföldi tudósok, mérnökök, a nukleáris és űripar szakemberei, ismert bloggerek és a tudomány népszerűsítői tartanak előadásokat. Az expedíció résztvevői közül többen országuk első képviselőjeként jutottak el az Északi-sarkra.

Az expedíció résztevői a visszaúton a Ferenc József-föld érintésével felfedezik az Északi-sarkvidék egyedülálló élővilágát és természeti kincseit. A sark jegére szállva már kipróbálták az orosz gyártmányú különleges bolygójáró járművet, amelyet a világ legzordabb körülményei közötti használatra fejlesztettek ki.