Kétszer annyiba kerül jelenleg egy tonna búza, mint tavaly ilyenkor, ez a pékségek árképzésén is meglátszik, ugyanakkor Raskó György agrárközgazdász szerint bizonyos termékek estében indokolatlan az emelés, írja az Infostart.

A szakember azt állítja, egyértelműen spekuláció hajtja fel az árakat. „Előfordulhat, hogy még további áremelkedés történik. Jelen pillanatban ennek a jelei láthatók is, hiszen január elején elképesztő drágulás kezdődött annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló termelés és készlet abszolút elegendő” – fogalmazott Raskó György, aki szerint ebből az következik, hogy spekuláció történik, de nem kizárólag Magyarországon, hanem világpiaci szinten is.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

„A chicagói tőzsdei jegyzés, a párizsi gabonatőzsdei jegyzés is közrejátszik a folyamatban. Amiben reménykedni lehet, hogy megáll az emelkedési trend, történik valamiféle visszarendeződés. De ez az idei nyár előtt nem derül ki” – mondta a szakértő.

Emellett a világon mindenütt magasabb az infláció, amely a fogyasztói árakban is hamarosan jelentkezni fog, hisz a pékek is drágábban jutnak liszthez. Erről Raskó György úgy vélekedik, az alapanyag még kevesebb mint 20 százaléka az árnak, miközben a többi összetevő, az energia és a munkaerő is drágul a pékárutermelésben.

De olyan mértékű áremelésre, mint amilyen tavaly ősszel volt, nem kell számítani

– tette hozzá.

A pékségekben már most is tapasztalható drágulásról Raskó György agrárközgazdász azt mondta: ha a kereskedő azt olvassa vagy hallja, hogy inflációs várakozások vannak az emberekben, azoknál a termékeknél is változtat az árszabáson, amelyeknél ez nem feltétlenül volna indokolt.