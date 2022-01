Kifejezetten sikeresek voltak a januári oltási akciónapok

– mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője a közmédiának.

Az oltásokat az

első héten 135 ezren,

a másodikon 142 ezren,

a harmadikon 144 ezren kérték.

Január harmadik hetében az oltásra jelentkezők 81 százaléka a harmadik oltást vette fel – közölte az államtitkár. Az akciónapokon csütörtökönként és péntekenként 14 és 18 óra között lehetett kérni az központi oltóhelyeken a vakcinát, szombatonként pedig 10 és 18 óra között. A központi oltóhelyeken előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval kérhető az oltás.

Fotó: Vajda János/MTI

György István közölte:

azt tapasztalják, hogy az embereknek így komfortosabb.

Hozzátette: az operatív törzs is értékeli az adatokat és ez alapján dönti el, hogyan folytatódjon az akció. Hangsúlyozta: a 101 kórház és a 115 szakrendelő mellett a háziorvosok is oltanak. A koronavírus omikron variánsával összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy annak továbbra is nagy a fertőzőképessége. Arra is rámutatott, hogy a védettségi igazolványok oltási igazolvánnyá történő átalakulása miatt csak azoknak lesz érvényes a dokumentuma, akik felveszik a harmadik oltást.