Néhány éve már élénkül, de a pandémia idején úgyszólván berobbant a fejlesztők és bérlők részéről a kereslet az ipari ingatlanok piacán, ennek hatására gyorsan hiánycikké váltak az eladó fejlesztési telkek. Különösen nehéz, újabban szinte lehetetlen megvásárolható területet találni a forgalmas autópályák, különösen az M0-s körgyűrű mentén – jellemezte a helyzetet a VG-nek Hunyadi Zsuzsanna, a Prologis Magyarország bérbeadásért és ügyfél-elégedettségért felelős igazgatója. A nemzetközi vállalatcsoport aktuális magyarországi célpontja az M0-s körgyűrű, azon belül is Szigetszentmiklós, ahol egy korábbi sikeres projekt, a Prologis Park Budapest-Sziget II. második ütemének fejlesztésére koncentrál a társaság.

Fotó: Prologis

A Prologis a már korábban megvásárolt 13 hektáros szigetszentmiklósi fejlesztési terület, a Sziget II. park melletti 19 hektárra érvényesítette elővételi opcióját, és megvette az érvényes építési engedélyekkel rendelkező területet. Ezzel együtt – mint Hunyadi Zsuzsanna elmondta – már 32 hektáron mintegy 142 ezer négyzetméternyi csarnokot építhetnek. Az új parkban az első 11 ezer négyzetméteres épületet már bérbe vették, és a spekulatív fejlesztésként készülő 14 ezer négyzetméteres raktárra is hatalmas az érdeklődés. A kivitelezés során a cég azáltal is igyekszik minimalizálni a karbonlábnyomát, hogy az építkezéshez használt anyagokat a lehető legközelebbi helyről szerzi be, minimalizálva a szállítás általi környezetterhelést. (A cég 2025-ig globálisan minden építéshez kapcsolódó tevékenységét karbonsemlegessé kívánja tenni.) Az épületeket megújuló energiával is működteti, napelemekkel szereli fel, és a teljes magyarországi ingatlanállományban LED-es világításra álltak át.

„Az ipari ingatlanok piacán a fejlesztési területek kínálata éppen hogy képes lépést tartani a megnövekedett kereslettel, a fejlesztők mintegy kétéves késésben vannak a kínálat optimalizációjával, hiszen a piacba vetett hitnek vissza kellett térnie a fejlesztési hullám előtt” – mondta a bérbeadási igazgató.

A Prologis bérlőinek fele logisztikai, a másik fele gyártó és összeszerelő tevékenységhez bérel az ipari parkokban big box típusú épületeket. A területek átminősítése és a leendő bérlők tevékenységéhez alkalmas infrastruktúra és közművesítés kiépítése hosszadalmas, legalább másfél-két évig tart. Noha teljes gőzzel folynak az engedélyeztetések, fejlesztési telek mint késztermék még alig van a piacon. A bérleti díjak időközben elérték azt a szintet, amennyiért a befektetők szívesen megmozdulnak. Néhány éve még 3 euró alatti is lehetett hosszú távra A kategóriás raktárterületet bérelni, ma már a 4,50-4,60 eurós, az új épületek esetében pedig a 4,75-4,95 eurós négyzetméterenkénti havi bérleti díj jellemző. A bérleti díjakat az építési telek, az építőanyag, az energia és a munkaerő drágulása tovább hajtja majd, ezért is akarnak mielőbb szerződni a bérlők. Közben azonban lassítja a kivitelezéseket az építőipari kapacitások szűkössége és egyes alapanyagok hosszú szállítási ideje, ezért a korábban hat-kilenc hónapig tartó munkák most 10-12 hónapig tartanak.

Hunyadi Zsuzsanna, a Prologis Magyarország bérbeadásért és ügyfél-elégedettségért felelős igazgatója Fotó: Prologis

Az ipari-logisztikai parkokban új, de hosszú távon tervezhető keresletet indukál az áruellátási láncok akadozása, ezért egyre több gyártó cég bérel alapanyagraktárat, hogy ne kelljen leállnia. A betárazás olcsóbb, mint a termeléskiesés

– mutatott rá Hunyadi Zsuzsanna, aki azt tapasztalta, hogy a korábban messzire telepített gyártás is visszaköltözik Európába. A folyamatosan emelkedő szállítási költségek és az állandósult kapacitásszűke miatt egyre gazdaságosabb helyben, illetve a célpiacokhoz minél közelebb gyártatni. Ez egybevág a karbonkibocsátás csökkentését célzó törekvésekkel is.

A Prologis csoport világszerte több mint 4,7 ezer ingatlanból álló portfóliójában a világ GDP-je 2,5 százalékának megfelelő termék áramlik át.

A cég 630 ezer négyzetméteres magyarországi ingatlanállománya 98,7 százalékos telítettséggel üzemel. Az idén legalább 50 ezer négyzetméternyi csarnokot terveznek építeni a már zajló, 14 ezer négyzetméternyi spekulatív fejlesztés mellé, ezáltal 15-20 százalékkal nő a cég magyarországi portfóliója.

Három megaparkot épít a Futureal cég

Nemrég adták át Maglódon HelloParks 50 millió euróból készült első, 46 ezer négyzetméteres raktárcsarnokát, amelyet egy újabb, 45 ezer négyzetméteres építése követ. A Futureal csoport leányvállalata a Markettel közös maglódi projektje mellett Fóton és Pátyon is nagyszabású iparipark-beruházáson dolgozik.