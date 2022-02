Öt magyar cég került fel a régió meghatározó e-kereskedőinek toplistájára, amelynek szereplői 1500 milliárd forintnyi árbevételt értek el. A 25 legnagyobb nemzetközi piaccal rendelkező cseh, magyar és szlovák e-kereskedelmi webáruház növekedésének üteme imponáló, a cégek 37 százalékos bővülést értek el egyetlen év alatt. Sikerük kulcsa az export és a helyi piacok igényeinek figyelembevétele.

A Growww Digital 2021 végén elkészített régiós e-kereskedelmi webáruház rangsorában az öt magyar cég mellett a csaknem feleakkora lakosságszámú Szlovákiából öt szerepelt, a többi mind cseh vállalat.

Az öt magyar ranglistás cég, a Szállás.hu, a Biotech USA, a Playersroom, a Játéknet és az Alinda

a teljes bevétel kevesebb mint 7 százalékát adta mintegy 100 milliárd forinttal. A Játéknet 135, valamint a Biotech USA 48 százalékos növekedési rátája átlag feletti. A Szállás.hu árbevétele 16 százalékkal csökkent, ami a koronavírus hatása mellett igen jó eredménynek tekinthető.

Fotó: Shutterstock

A kis zöld manó valójában óriás

A listát a cseh Alza vezeti, a 2020-as árbevételük már az 500 milliárd forintot is meghaladta. A második helyen 360 milliárd forintnyi árbevétellel a szintén cseh alapítású, de már a lengyel Allegro csoporthoz tartozó Mall Group áll. Az e-kereskedelmi piac igen koncentrált: ez a két cég adta a teljes árbevétel 58 százalékát.

Az Alza a hagyományos üzletek árbevételével vetekedő teljesítményét Csehország mellett Szlovákiában, Magyarországon és Németországban érte el. Ők inkább kevés országban, de nagyon jelentős szerepet kívánnak betölteni, és regionális piacvezetőként is 27 százalékos növekedést tudtak elérni.

„A Growww Digitalnál úgy tekintünk az Alzára, mint a »közép- és kelet-európai Amazonra«, ami az ügyfélközpontú megközelítést magas szintű üzleti intelligenciával és marketinggel kombinálja” – árulta el Szabó László, a Growww Digital online-növekedési szakértője.

Inspiráló példák

A régiós toplista sikeres növekedési recepteket jelenthet más vállalkozásoknak is. Számos cég esetében visszatérő elem, hogy nem a hazai márkát vitték változtatás nélkül a környező országok piacára, hanem adaptálták azokat a helyi viszonyokra.

Az élelmiszer-webáruházat üzemeltető cseh Rohlik-csoportot Magyarországon Kifli, Ausztriában Gurkl, Németországban Knuspr néven ismerik. A frissesség érzetét a leginkább a helyi kultúrában rezonáló szavakkal adják vissza, így sokkal jobban kötődnek hozzájuk a vevőik. Nem csak nevük, eredményességük is érdekes: egyetlen év alatt közel 110 milliárd forintra duplázták az árbevételüket. 2022-ben pedig még nagyobb növekedésbe kezdenek: Spanyolország, Olaszország és Románia meghódítása a cél.

A toplistát uraló cseh cégek kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy mi a sikerük titka. „Ennek oka, hogy a cseh e-kereskedelmi piac nagyon versenyképes, viszonylag nagy, és ezen tulajdonságok kombinációja hatékony, skálázható üzleti tevékenységet folytató vállalatokat hoz létre. Csehország élen jár abban is, hogy rendelkezésre áll a külpiacra lépéshez szükséges emberi erőforrás, megfelelően képzett szakemberekkel” – adott magyarázatot Szabó László.

A szakértő hozzátette:

a csehek komolyan veszik az e-kereskedelmet. Várakozásaik szerint az e-kereskedelmi export nagyobb mértékben fog hozzájárulni az ország GDP-jéhez 2025-re, mint a Škoda autógyár.

E várakozásokat támasztja alá, hogy több, egymilliárd eurónál értékesebb, azaz unikornis vállalat is szerepel a listán. Az említett Rohlik-csoport mellett egy német–szlovák cég, a Berlin Brands Group tudta ezt elérni. A vállalatnak ma már Los Angelestől Kínáig vannak irodái, csak pozsonyi központjukban 250 főnek adnak munkát. DJ-felszereléseket áruló webáruházból német partnerekkel egyesülve globális online kereskedővé váltak, 40 webáruházuk működik 26 országban. Arra is példát mutattak, hogy a régióból indulva hogyan lehet saját brandeket globálisan felépíteni: 14 saját márkájuk és 2500-nál is több saját termékük van.

További két magyar a feltörekvő cégek között

A Growww Digital listáján hét gyorsan növekvő, exportban erős webáruházat is kiemeltek, akik előtt gyors nemzetközi bővülés áll. A listára két hazai e-kereskedő is felkerült: az Alinda.hu nagyon széles elektronikai- és háztartásiáru-választékával a régió több országában már jelen van, az eOptika.hu szintén több országra kiterjedő kereskedelmet folytat.

Szabó László bízik benne, hogy a magyar sikerek más e-kereskedőket is külpiacra lépésre inspirálnak. Nemzetközi piacok nélkül a hazai e-kereskedők kis eséllyel tudják felvenni a versenyt a külpiacokkal is rendelkező, egyre növekvő hatékonyságú és tőkeerejű külföldi versenytársakkal.

A szakértő tapasztalatai szerint a százmillió forint forgalmat elérő e-kereskedelmi vállalkozások között már nagy számban találunk exportérett vállalkozásokat. Ennél alacsonyabb forgalom is elegendő a szűk réspiacokat kiszolgáló webshopok esetén. Azonban minden exportérett e-kereskedőre igaz, hogy működésük nyereséges, folyamataik rendszerezettek, jól ismerik és szolgálják ki a vevőiket.