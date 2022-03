Az építőipari termelők hangulata márciusban sem változott érdemben – jelezte a GKI Gazdaságkutató Zrt. az Európai Unió támogatásával készült üzleti kilátásokat kutató felmérése alapján. Mindeközben a magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése – nyilván nem függetlenül az orosz–ukrán háború várhatóan negatív gazdasági hatásaitól – márciusban óriásit romlott az előző hónaphoz képest, a szezonálisan kiigazított adatok alapján, a nyers, azaz szezonálisan kiigazítatlan adatok is erősen negatív változást jeleznek: a derű- és borúlátók aránya márciusban rendre 7 és 51 százalék, míg februárban 12 és 17 százalék volt.

Márciusban a magasépítők kilátásai az előző hónaphoz képest javultak, míg a mélyépítőké romlottak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség márciusban minimálisan javult, a rendelésállományok értékelése lényegében nem változott. Ugyanekkor az áremelési törekvések intenzitása érezhetően emelkedett, e mutató ismét történelmi csúcsa közelébe került. A kiigazítás nélküli adatok is emelkedést jeleznek az áremelési szándékokban:

az áremelést tervezők esetében a februári 53 százalékos arány márciusra 58 százalékra duzzadt, miközben az árcsökkenésre számítóké maradt 4 százalék. A magasépítő cégek továbbra is erőteljesebb áremelkedésre számítanak, mint a mélyépítők.

Az építőipari cégek továbbra is a munkaerőhiányt tekintik a legfontosabb korlátozó tényezőnek – a magasépítő cégek csaknem fele, a mélyépítők negyede számolt be erről. Az anyag és/vagy a gépek, berendezések hiánya is széles körben okoz gondokat, különösen a magasépítésben. A vevők laza fizetési fegyelme, illetve a kereslet hiánya lényegében minden hatodik vállalkozást hátrányosan érinti.

A meglévő rendelésállományokra vonatkozó értékelés mutatója márciusban sem tört ki abból a szűk sávból, amiben egy bő féléve ingadozik. A nyers adatok sem utalnak számottevő változásra. Márciusban a válaszadó vállalkozások 17 százaléka számolt be magas és 24 százaléka alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány februárban 12 és 18 százalék volt. Márciusban a magasépítők elégedettsége nőtt, a mélyépítőké csökkent – közölte a GKI.

Évkezdet növekedéssel

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az építőipar termelése 2022 januárjában éves alapon 3,3 százalékkal növekedett. A vállalatok január végi szerződésállományának volumene 6,3 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az építőipari termelői árak 2021-ben átlagosan 11,4 százalékkal voltak magasabbak, mint 2020-ban.