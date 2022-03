2022. januárban az export euróban számított értéke 15, az importé 31 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A termék-külkereskedelmi egyenleg 1,1 milliárd euróval romlott, az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termékforgalom szintje az exportoldalon 3,4, az importoldalon 1,5 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján.

Az év első hónapjában a kivitel értéke 10 milliárd 288 millió eurót (3712 milliárd forintot), a behozatalé 10 milliárd 485 millió eurót (3789 milliárd forintot) tett ki,

a termék-külkereskedelmi hiány 196 millió euró (77 milliárd forint) volt. A kivitel 77, a behozatal 71 százalékát az EU tagállamaival bonyolítottuk le. Az egy évvel korábbihoz képest az export euróban számított értéke 15, az importé 31 százalékkal nőtt.

Az export bővülése összhangban áll az ipari termelés kedvező alakulásával. Az import növekedésében szerepe van az erőteljes belső keresletnek, azon belül is elsősorban a fogyasztás emelkedésének. Ugyanakkor az import euróban számított értékének jelentős bővüléséhez hozzájárult az energiahordozók, illetve az áram árának elmúlt időszakban tapasztalt drasztikus emelkedése is. A jövőben az egyensúlyi mutatók javításához szükséges az export szintjének jelentős növelése, amelyet a beruházások megvalósulása tud támogatni, míg a háborús konfliktus fékezi, hiszen az az ellátási láncok szakadozását okozza. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy export oldalon sem Oroszország, sem Ukrajna nem tartozik legfontosabb export célpiacaink közé, bár egy-egy vállalkozás kitettsége ettől még jelentős lehet. Az export bővülését segítheti ugyanakkor a szolgáltatások külkereskedelmének kedvezőbb alakulása is. Az import oldal a következő időszakban az olaj és gáz piacán a háború és a belengetett szankciók miatt tapasztalható jelentős árnövekedések miatt tovább drágulhat, azaz az euróban számított érték tovább fog növekedni

– értékelte az adatokat Regős Gábor, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője.