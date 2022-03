Idén márciusban 251,3 ezer álláskereső szerepelt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) regiszterében, ami több mint 52 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakának adatához viszonyítva. Az álláskeresők száma 2021 márciusához képest 17,2 százalékkal csökkent, míg a megelőző hónaphoz viszonyítva 0,3 százalékkal lett kevesebb. Az álláskeresők között 120,3 ezer férfi és 131,0 ezer nő szerepelt, arányuk 47,9 és 52,1 százalék volt, éves viszonylatban a férfiak aránya 17,1, a nőké pedig 17,4 százalékkal csökkent.

Iskolai végzettség tekintetében a legfeljebb általános iskolát végzettek 108,0 ezres létszáma az álláskeresőkön belül 43 százalékot jelentett a vizsgált hónapban. Középfokú iskolai végzettséggel 126,4 ezer fő (50,3 százalék), felsőfokú végzettséggel 16,9 ezer fő (6,7 százalék) rendelkezett.

A tárgyhónapban 147,7 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra,

akiknek 52,8 százaléka álláskeresési ellátásban, 47,2 százaléka pedig szociális jellegű támogatásban részesült. Az álláskeresők 41,2 százaléka semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.

Márciusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 5,2 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 4 százalékos értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel Győr-Moson-Sopron megye (1,4, illetve 1,1 százalék) rendelkezett, de a kedvező munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek között megemlíthető még Budapest, Pest, Csongrád-Csanád, Komárom-Esztergom, Vas, Fejér és Veszprém megye is.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti 15-74 éves munkanélküliek száma a 2021. november – 2022. januári gördülő negyedévben 183 ezer főt tett ki, amely 3,8 százalékos munkanélküliségi rátát eredményezett. A munkanélküliségi ráta az előző év azonos időszakához képest 0,5 százalékponttal volt alacsonyabb.

A hátrányos helyzetű csoportok

Idén márciusban a nyilvántartásban 16,7 ezer pályakezdő szerepelt, arányuk az összes álláskereső között 6,7 százalékot jelentett. A legtöbb pályakezdő fiatalt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartották nyilván, de e két megye mellett jelentős még Hajdú-Bihar, Somogy, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyében is a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma.

A pályakezdő álláskeresők 44,7 százalékának legfeljebb általános iskolai, 15,2 százalékának szakiskolai vagy szakmunkás, 15,6 százalékának gimnáziumi, 20,3 százalékának szakközépiskolai (szakgimnáziumi) vagy technikumi, 4,2 százalékának felsőfokú iskolai végzettsége volt.

A tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők számában 5,2 százalékos a növekedés az egy évvel korábbi létszám viszonylatában.

A 96,1 ezer tartós álláskereső az összes álláskeresőhöz viszonyítva 38,3 százalékos aránnyal szerepelt márciusban. A 25 éven aluli korosztályba 27,5 ezer álláskereső tartozott, az 55 éves és a felettiek száma 77 ezer fő volt. Az előbbiek 11 százalékot, az utóbbiak pedig 30,6 százalékot képviseltek az álláskeresők között.

A regisztrált álláskeresők között a szakképzetlenek aránya 33 százalékos volt.

A tárgyhónapban összesen 35,4 ezer álláskereső kérte nyilvántartásba vételét az illetékes hivatalnál, amelyből az első alkalommal regisztrálók aránya 7,4 százalékot tett ki. Az új belépők száma az előző év azonos időszakához képest 9,2 százalékkal csökkent.

Közel 70 ezer üres álláshely volt

A foglalkoztatók összesen 69,2 ezer üres álláshelyet jelentettek be, melynek 83,9 százalékához igényeltek támogatást. Az álláshelyek számában tartósan erős szezonalitás érzékelhető, ezért egyértelmű, a válság következményeként értékelhető tendencia nem mutatható ki – áll az NFSZ jelentésében. A legtöbb új munkaerőigény Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a főváros, Hajdú-Bihar, Baranya, Békés és Pest megye területére koncentrálódott, de jelentős volt a bejelentések száma Nógrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is. A fenti megyékben jelentették be az állások 83,5 százalékát.

Összességében idén márciusban 156 ezer álláslehetőség állt rendelkezésre, amelyből a hónap végére 65 ezer maradt üres, betöltetlen.

Az újonnan bejelentett támogatott álláshelyek száma 58,1 ezer volt, melynek 90,5 százaléka a közfoglalkoztatáshoz tartozott. A tárgyhónapban az újonnan bejelentett nem támogatott álláshelyek száma 11,1 ezer volt, amely az összes álláshely 16,1 százaléka.

A foglalkoztatók összesen 746 személyt érintő csoportos létszámleépítésére vonatkozó döntést jelentettek be. A leépítések a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a fémfeldolgozási termék gyártása ágazatokat érintették Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében.