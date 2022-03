A románok és a lengyelek is törvényt módosítottak Romániában a kormányhatározat értelmében a menekültek munkavállalási engedély hiányában is alkalmazhatók, és elegendő nyilatkozatban rögzíteniük a képzettségüket, ha nem tudják felmutatni az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Emellett jogosultak minden olyan álláskeresési támogatásra, amely a román állampolgároknak is jár. Lengyelországban szintén törvényben rögzítették, hogy 18 hónapos tartózkodási és munkavállalási engedélyt kapnak az Ukrajnából érkezők, illetve lengyel személyazonosító számot igényelhetnek az ügyintézéshez és a cégalapításhoz. Az önkormányzatoknak pénzügyi keretet különítenek el a befogadással összefüggő többletfeladatok, például az egészségügyi ellátás és az oktatás biztosítására.