Egy nap alatt 2439 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, és elhunyt 38 beteg.

Az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent, a csütörtöki 102 ezres adat után ma már csak 100 707 koronavírusos beteg van hazánkban. A járvány kezdete óta 1 839 358-an kapták el a vírust, a gyógyultak száma 1 693 393.

Jelenleg 1953 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 70-en vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati portál hozzátette: az ország a járvány ötödik hullámának leszálló ágában van.

Péntek délután és szombaton is folytatódik az oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Hozzátették, hogy a harmadik dózis felvételével ismét 80-90 százalékosra emelhető a védettség.

Fotó: Krizsán Csaba

A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (321 937) és Pest megyében (250 000) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (107 750), Szabolcs-Szatmár-Bereg (99 822), Győr-Moson-Sopron (99 249), Hajdú-Bihar (97 216) és Bács-Kiskun megye (92 735). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (39 007).

Már 6 401 307 embert oltottak be Magyarországon a vírus ellen, 6 185 041-en már a második, 3 838 261-en pedig a harmadik oltást is megkapták. A negyedik oltás lehetőségével 249 089-en éltek.