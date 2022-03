Budapesten 2016-ban olyan sikeres Bocuse d'Or Europe kontinens döntőt rendeztek, hogy a szervezőbizottság úgy döntött, hogy a verseny történetében először egy korábbi helyszínt, ismét a magyar fővárost választottja a rendezvény helyszínéül. A nemzetközi szakácsviadalon 18 európai ország csapatai vesznek részt. Egyelőre bizonytalan, hogy az ukrán csapat eljut-e a döntőre, az oroszok pedig visszaléptek – válaszolta újságírói kérdésre Florent Suplisson, a GL Event gasztronómiai rendezvények igazgatója.

A Bocuse d’Or legutóbbi budapesti európai döntőjére háromezer külföldi vendégszurkoló érkezett, most is több ezer gasztro turistára számítanak.

Az eseménynek nem csak közvetlen, hanem a közvetlen reklámértéke is rendkívül nagy, ami lépéselőnyt is jelent a nemzetközi turizmus újraindításán dolgozó országok versenyében - hangsúlyozta Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese a szerdai sajtótájékoztatón.

Az elmúlt hat évben Budapest felkerült a világ gasztrotérképére, sőt, jó esély van rá, hogy a nívós vidéki éttermeket is felfedezi előbb-utóbb már a Michelin Guide

- mondta Hamvas Zoltán, a magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke. Emlékeztetett rá, hogy az utóbbi években divatba jött a gasztronómia, főzőműsorokat sugároz a tévé főműsoridőben. Az elmúlt két év tovább súlyosbította az egyre súlyosabb munkaerőhiánnyal küzdő ágazat helyzetét, az idei versennyel a fiatalok felé is akarnak fordulni, hogy minél többen döntsenek a vendéglátás mellett, amikor pályát választanak.

A budapesti döntőn őzgerincből, őz combból túró és tejföl felhasználásával kell a főételt elkészíteniük a Bocuse d’Or versenyen résztvevő nemzeti csapatoknak Budapesten - mondta Joseph Viola, a Bocuse d'Or Europe 2022 Nemzetközi Szervezőbizottság alelnöke, kiemelve, hogy határozott cél a házigazda ország gasztronómiai DNS-ének feltérképezése, identitásának megtapasztalása ételein keresztül. Ő maga 2006-ban járt először Budapesten, már akkor látta, hogy van nemzeti gasztronómia, de akkor még hiányolta belőle az innovációt. Azóta hatalmas utat tettek meg a magyarok szerinte is, amihez gratulált a szakember.

Az európai szakácsdöntőn az idén az előételt háromféle, megadott fajtájú burgonyából kell megkomponálni, szósz, pecsenyelé vagy alaplé felhasználásával.

Kóstolni és dönteni a versenyző országokból delegált sztárséfek alkotta zsűri fog, a teljes menüsor elkészítésére egységesen 5 óra 35 perc áll majd a csapatok rendelkezésére. A kontinens rangadóról már egyenes út vezet a lyoni világversenyre, ahol összesen 24 csapat mérheti össze tudását. Mint emlékezetes, 2016-ban Széll Tamás nyerte az európai döntőt, aki most társával, Szulló Szabinával együtt Dalnoki Dalnoki Bence versenyzővel és segítőjével, Nyikos Patrik comis-szal alkotja a magyar Bocuse d’Or csapatot.

A helyszín ismét a Hungexpo lesz, de a Bocuse d'Or Europe 2022 helyszíne már jelentősen különbözik az előzőtől, hiszen a vásárváros időközben 55 milliárd forintból megújult és két új csarnokkal, valamint egy fogadóépülettel és a több mint kétezeer fős plenátris ülésteremmel megépült konferenciaközponttal kibővült. A szakács versennyel egy időben rendezik meg március 22-24 között a SIRHA kiállítást, amelyen idén 300 kiállító érkezik 18 országból, köztük Indonéziából. legnagyobb számban az olaszok jönnek mintegy 20 kiállítóval. Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója elmondta, hogy

elképesztő fejlődés előtt áll a szektor továbbra is, óriási a lelkesedés a kiállítók részéről, érezni, hogy az élő rendezvényekre ebben az ágazatban is óriási az igény. Idén ötödik alkalommal hirdetik meg a Sirha Budapest Desszert versenyt és másodszor a közétkeztetési szakácsversenyt - hangzott el.

Régi adósságot törlesztenek a gasztronómiai szakkiállításon a magyar borok és borvidékek bemutatásával – jelentette ki Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője, aki leszögezte, hogy a Hungexpon bemutatkozó 80 magyar borászat mindegyike jó borokat visz a rendezvényre, a Bocuse d’Or színvonalához méltó kínálattal sorakoznak fel. A magyar is borász nemzet, mint a francia, a magyar bor most hazai pályán mutatkozhat be a nemzetközi vendégsereget vonzó gasztronómiai csúcsrendezvényen.