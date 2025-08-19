Deviza
EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF337.72 -0.2% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.77 -0.17% RON/HUF77.83 -0.28% CZK/HUF16.1 -0.21% EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF337.72 -0.2% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.59 -0.13% PLN/HUF92.77 -0.17% RON/HUF77.83 -0.28% CZK/HUF16.1 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71% BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
mesterterv
Brüsszel
NATO
Európai Unió

Egy NATO-tagállamot teljesen összezavartak a washingtoni tárgyalások, kínos magyarázkodás lett belőle

Már a június végi NATO-csúcson sejteni lehetett, hogy Pedro Sánchez kormánya rá fog faragni, az árnyékot most még sötétebbre színezte a washingtoni csúcs. A Trump-Zelenszkij találkozót követően Sánchez külügyminisztere kínos magyarázkodásra kényszerült, és hogy még mi lesz ebből, az később derül ki. A spanyol terv mindenesetre elképesztő, ha kivetíthető a brüsszeli szándékokra is.
Pető Sándor
2025.08.19., 16:33

Spanyolország ezért fizetni fog – tett ígéretet a június végi NATO-csúcstalálkozó után Donald Trump amerikai elnök, arra reagálva, hogy a katonai szövetség minden tagja vállalta Európában védelmi kiadásai megemelését, csak Madrid húzta ki magát. Miután lezajlott az ukrajnai békét kikényszerítő hétfői washingtoni megbeszélés Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közt, a spanyol külügyminiszternek nekiszegezték a kínos kérdést: a NATO-ügy miatt nem kapott meghívást a csúcs partvonalára Pedro Sánchez kormányfő Spanyolországa, miközben más európai vezetők igen?

Trump-Zelenszkij találkozó: ahhoz az asztalhoz a spanyol külügyminiszter (jobbra) nem ülhetett oda
Trump-Zelenszkij találkozó: ahhoz az asztalhoz a spanyol külügyminiszter (jobbra) nem ülhetett oda  Fotó: AFP

José Manuel Albares az amerikai Bloomberg TV-nek adott interjújában magyarázkodásra kényszerült.

Spanyolország egy nagyon elkötelezett szövetséges

– ezt tudta válaszolni a kérdésre a politikus, Sánchez Spanyol Szocialista Munkáspártjának (PSOE) tagja. Elmondta: nem érkezett hozzá olyan jelzés, hogy a spanyolok a NATO-büdzsét illető konfliktus miatt nem kaptak meghívást a történelmi találkozóra. (Trump a NATO-csúcson egyébként a vámtárgyalásokra utalt, mint ahol a spanyolok „fizetni" fognak, de ezeket a spanyolok nevében is Brüsszel folytatta le, a mostani eset tehát felveti a kérdést, keres-e a továbbiakban „fogást" Madridon az amerikai kormányzat, és hol talál rá.)

A Bloomberg TV műsorába Albarez kapott meghívást, és ott tudta kifejteni ugyanazt, amit az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök társaságában lévő európai vezetők Trumpnak. 
 

Fontos része vagyunk Ukrajna szuverenitása támogatásának.


A találkozón Zelenszkij de facto elismerte, hogy Ukrajna háborút vesztett az oroszokkal szemben, azzal, hogy belemenni mutatkozott területek elvesztésébe. Az ukrán elnök és kitartó európai támogatói most biztonsági garanciák kidolgozását sürgetik az Oroszországgal határos egykori szovjet tagállam számára. A Bloomberg az ügyre rálátó névtelen forrásokra hivatkozva azt közölte, a cél, hogy erősítsék meg az ukrán haderőt, megelőzve, hogy az oroszok az ellenkezőjét követeljék a háborút lezáró majdani egyezmény feltételeként.

A spanyol külügyminiszter interjújának az a része, ahol erről beszélt, nem bizonyult az előzőeknél kevésbé kínosnak. 

Spanyolország hazai föld helyett Ukrajnában építene hadsereget

Albares szerint az adott „realitás" alapján az ukrán hadsereg megerősítése a legjobb biztonsági garancia.
 

Ez az, amit teszünk: katonai felszerelést adni, hogy az ukrán hadsereg képes legyen garantálni szuverenitását és területi integritását

– mondta.

Ha Brüsszel mesterterve is az, ami a spanyoloké, akkor Ukrajnában lesz az EU hadserege


Arról az ellentmondásról azonban nem beszélt, hogyan képes Spanyolország érdemben katonai erőt fokozni Ukrajnában, ha a saját védelmére nincs pénze. 

Európai vezetők nyilatkozataiból, amelyek szintén az ukrán hadi képességek erősítésére utalnak, szintén az olvasható ki, hogy a kelet-európai országban biztosítanák azt a „közös" hadsereget, amelynek felállítására az Európai Unió szerződései nem adnak lehetőséget.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11778 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
big tech

Nő a félelem bére a Wall Streeten, egyre drágább a Big Tech esése elleni biztosítás

Buborékveszélyt észlelnek a Nasdaqon, „katasztrófa" opciókat vásárolnak a befektetők.
4 perc
Microsoft Teams

A Microsoft megint újít a szolgáltatásán, azt ígéri, hogy biztonságosabb lesz

A Microsoft szeptembertől új védelmi funkciókat élesít a Teamsben.
4 perc
Donald Trump

Trump reménykedik, szerinte már Putyinnak is elege van az egész háborúból

Kizárta, hogy amerikai szárazföldi csapatokat küldjön Ukrajnába, és a biztonsági garanciákról sem árult el részleteket egy tévéinterjúban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu