Orbán Viktor nem kertelt, keményen emlékeztette az EU-t korábbi tetteire

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában értékelte az elmúlt napok világpolitikai fejleményeit, miközben beszámolt az Európai Unió vezetőinek videókonferenciájáról is. A kormányfő szerint nagyot fordult a világ, hiszen nem is olyan rég még kiátkozták a béke követeléséért, addigra ma már ez a vezérszólam.

A harcosoknak üzent Orbán Viktor

A békemissziónkért a sárga földig lehordtak, ma pedig az Európai Unió a béke angyalának látja magát



– írta a Magyar Nemzet beszámolója szerint Orbán Viktor, kifejtve, hogy a Trump-Putyin találkozó nagy siker, de csak a kezdet, hiszen egy második fordulóra is jó esély van, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Európának is tető alá kell hoznia egy európai-orosz csúcsot. A miniszterelnök szerint ugyanis ennek hiányában csak audienciára járhatunk, ma még csak Washingtonba, de holnapután Moszkvába is.

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy Európának erősnek kell lennie, ezért minden pénzügyi és gazdasági erőforrásunkat saját megerősítésünkre kell fordítani. Hozzátette, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent az ukránoknak, de az európai gazdaságot csődbe rántja, ezért tagság helyett stratégiai megállapodást kell ajánlani az ukránoknak.

A miniszterelnök arról is írt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a videokonferenciáról rohan tovább tárgyalni a gazdasági stratégiai partnerekkel, ugyanis a háború közben az európai–amerikai vámháborút is kezelni kell. Elárulta azt is, hogy a csütörtöki kormányülés egyik napirendi pontja is a vámháború Magyarországra gyakorolt hátrányos következményeinek a kezelése lesz.

– zárta sorait Orbán Viktor.