Durván megemelték a szlovák minimálbért, hamarosan elérheti az ezer eurót

A szlovák minimálbér összege 2026. január 1-jétől a mostani 816 euróról 915 euróra nő – jelentette be az érdekegyeztető tanács, vagyis a szakszervezeteket, a munkáltatókat és a kormány képviselőit tömörítő háromoldalú érdekegyeztető tanács hétfői ülését követően Erik Tomás munkaügyi miniszter.
A feleknek nem sikerült megállapodniuk, ezért egy képlet lépett életbe, amelynek lényege:
Egyébként viharos ütemben nő a minimálbér, hiszen
Erik Tomás miniszter hozzátette, napjainkban
mintegy 110 ezren dolgoznak minimálbérért, ami az összes foglalkoztatott 6 százaléka.
A szakminiszter úgy véli, ha a jelenlegi ütemet tartják, akkor 2028-ban a szlovák minimálbér összege átlépheti az 1000 eurót (mintegy 1020 euró lehet). A munkaadók egyébként nem örülnek az ilyen gyors növekménynek, főleg azért, mert a minimálbérhez kötődnek azok a bérkiegészítések is, amelyeket az éjjeli vagy hétvégi műszakokban dolgozók kapnak. E kiegészítések együttesen éves szinten mintegy 300 millió euró bérterhet jelentenek a társaságok számára.
