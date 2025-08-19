Deviza
munkaerőpiac
Szlovákia
minimálbér

Durván megemelték a szlovák minimálbért, hamarosan elérheti az ezer eurót

Északi szomszédunknál nem tudtak megállapodni a bérminimumról a felek, így egy képlet alapján nő az összeg. A szlovák minimálbér jövőre 12 százalékkal emelkedik.
Sidó Zoltán
2025.08.19, 17:00
Frissítve: 2025.08.19, 17:11

A szlovák minimálbér összege 2026. január 1-jétől a mostani 816 euróról 915 euróra nő – jelentette be az érdekegyeztető tanács, vagyis a szakszervezeteket, a munkáltatókat és a kormány képviselőit tömörítő háromoldalú érdekegyeztető tanács hétfői ülését követően Erik Tomás munkaügyi miniszter. 

szlovák minimálbér
Peugeot-összeszerelő üzem Nagyszombaton (Trnava) – a szlovák minimálbér hamarosan elérheti az ezer eurót / Fotó: AFP

A feleknek nem sikerült megállapodniuk, ezért egy képlet lépett életbe, amelynek lényege: 

  • ha a felek nem határoznak másként, akkor a két évvel ezelőtti országos átlagbér 60 százalékára kúszik fel a minimálbér. 
  • A 2024-es átlagkereset 1524 euró volt, ennek 60 százaléka pedig 915 euró, 
  • ami azt jelenti, hogy az ideihez viszonyítva 12 százalékkal, abszolút számokban kifejezve 99 euróval nő az összeg, 
  • a minimális órabér ennek megfelelően 5 euró fölé ugrik. 

Egyébként viharos ütemben nő a minimálbér, hiszen 

  • 2024-ben még 750, 
  • 2023-ban pedig csupán 700 euró volt, sőt 
  • az 500 eurós határt is csak 2019-ben lépte át. 

Erik Tomás miniszter hozzátette, napjainkban 

mintegy 110 ezren dolgoznak minimálbérért, ami az összes foglalkoztatott 6 százaléka. 

Pár év múlva a szlovák minimálbér meghaladhatja az ezer eurót

A szakminiszter úgy véli, ha a jelenlegi ütemet tartják, akkor 2028-ban a szlovák minimálbér összege átlépheti az 1000 eurót (mintegy 1020 euró lehet). A munkaadók egyébként nem örülnek az ilyen gyors növekménynek, főleg azért, mert a minimálbérhez kötődnek azok a bérkiegészítések is, amelyeket az éjjeli vagy hétvégi műszakokban dolgozók kapnak. E kiegészítések együttesen éves szinten mintegy 300 millió euró bérterhet jelentenek a társaságok számára.

