Trump reménykedik, szerinte már Putyinnak is elege van az egész háborúból

Donald Trump amerikai elnök kedden arról beszélt, hogy reméli, Vlagyimir Putyin orosz elnök is hajlandó továbblépni az Ukrajnában zajló háború lezárása érdekében, bár elismerte, elképzelhető, hogy az orosz államfő nem érdekelt az alkuban.

Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök / Fotó: AFP

Trump amerikai csapatokat nem küld Ukrajnába

A Fox News televízió Fox & Friends című műsorában kedden nyilatkozó amerikai elnök szerint a következő hetekben kiderül, Putyin mit akar elérni, miközben kizárta, hogy amerikai szárazföldi csapatokat küldjön Ukrajnába, és a biztonsági garanciákról sem árult el részleteket. Azonban

azt elképzelhetőnek tartotta, hogy európai csapatok legyenek békefenntartó szerepben, Trump szerint ez nem fog problémát okozni.

Ugyanakkor kifejezte reményét, hogy sikerül megállapodni a háború lezárásáról, mert már Putyinnak is elege van. De hozzátette, hogy lehetséges, hogy Putyin nem akar megállapodást. A Reuters összefoglalója felidézte, hogy korábban Trump újabb szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, ha nem hajlandó tűzszünetet kötni. Trump azt is sugallta, hogy az Egyesült Államok légitámogatást nyújthat az európai szárazföldi csapatoknak.

Az elnök azután nyilatkozott a hírtelevíziónak, hogy a hét végén előbb Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és számos európai vezetővel találkozott, és miközben kizárta Ukrajna NATO-csatlakozását, nem kívánt területi kérdésekbe bocsátkozni. A hétfői találkozás után Zelenszkij a tárgyalást nagy lépésnek nevezte a háború lezárása felé, ám egyelőre az orosz oldalról még nem érkezett megerősítés arról, hogy sor kerülhet Putyin és Zelenszkij találkozójára. Ugyanakkor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelezte, hogy Ooroszország hajlandó a háború tárgyalásos rendezésére. Trump a keddi interjúban arról beszélt, hogy az orosz és az ukrán elnöknek először nélküle kell találkoznia.