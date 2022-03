Összefogott a magyar felsőoktatás, és szinte minden egyetem támogatja az Ukrajnából érkezőket. A Budapesti Gazdasági Egyetemen jelenleg 37 ukrán vagy ukrán-magyar kettő állampolgárságú hallgató tanul - közölte a VG-vel a felsőoktatási intézmény.

Fotó: Shutterstock

Az érintettek mentesülnek az önköltségi díj megfizetése alól a 2021/2022. tanév második félévére vonatkozóan. A támogatások közel 12 millió forint plusz költséget jelentenek az egyetem számára. Kiemelték, Ukrajna más egyetemein tanuló hallgatókat is befogadják a magyar és angol nyelvű gazdasági képzéseikre. Emellett az egyetem rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati keretet is megnyitott az érintett hallgatók részére, így ők félévente egyszeri maximum 300 ezer forint ösztöndíjban is részesülhetnek.Az önköltséges hallgatók részére saját forrásból biztosítja az egyetem az ösztöndíjat.

Az ELTE-n 157 ukrajnai hallgató tanul, közülük 116-an kettős állampolgárok, az ELTE kollégiumaiban pedig összesen 221 fő ukrajnai lakóhellyel rendelkező hallgató tartózkodik. Az egyetem minden hallgatója számára biztosítja a megfelelő tájékoztatást, és szükség esetén pszichológiai segítséget is nyújt - írták. A Semmelweis Egyetem (SE) kollégiumaiban eddig 35, korábban Ukrajnában tanuló, bangladesi, ghánai és iráni orvostanhallgatót helyeztek el, és folyamatban van további nemzetközi orvostanhallgatók befogadása is - közölte a SE.

Állathordozókat, kutya-macska tápot gyűjtenek

Az Állatorvostudományi Egyetemen nincs ukrán állampolgárságú, illetve ukrán-magyar kettős állampolgárságú hallgató - válaszolta a Sótonyi Péter az egyetem rektora. Kiemelte: adománygyűjtés zajlik, ennek keretében tartós élelmiszereket valamint takarókat, ágyneműket, hálózsákokat küldenek a rászorulóknak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködésben, illetve állategészségügyi fogyóeszközöket, hordozóeszközöket és kutya-macska tápot a háború elől Ukrajnából menekülők társállatainak megsegítésére. A menekültek számára biztosítható egyetemi szálláslehetőségek kialakítása folyamatban van.

Fotó: Anastasia Vlasova / AFP

A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) kollégiumi szállással, valamint szükség esetén ösztöndíjjal is támogatja az ukrán válságban érintett hallgatóit. A Műegyetemen tanuló közel 40 ukrán állampolgárságú hallgatót, valamint családtagjaikat több intézkedéssel is segíti. Kollégiumi férőhelyet, és rendkívüli szociális ösztöndíjat és egyéni tanulmányi rendet is igényelhetnek.

A Miskolci Egyetem azt közölte a VG-vel három ukrán és egy orosz állampolgárságú hallgatójuk van. Az egyetemen humanitárius adománygyűjtést is indítottak.

Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) nem közölte, hány ukrán vagy ukrán magyar hallgatója van. Azt írták a VG-nek küldött válaszaikban: a tudományterületeken, biztosítják az Ukrajnából menekülő hallgatók számára, hogy folytathassák egyetemi tanulmányaikat, az érvényben lévő szabályzatok keretei között. A Corvinus pénzadománnyal, központi adománygyűjtéssel, illetve 60 kollégiumi férőhely hely felajánlásával is segíti az orosz-ukrán háború miatt nehéz helyzetbe került embereket.

Több száz hallgatót és felsőoktatási dolgozót is támogatnak

Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára elmondta, a kárpátaljai Beregszászon működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról mintegy száz oktató, ugyanennyi hallgató és további ötven felsőoktatási dolgozó érkezett Magyarországra. Családtagjaikkal együtt több mint 300 ember elhelyezéséről gondoskodtak. A kárpátaljai magyar felsőoktatás folyamatosságának biztosítása érdekében 130 millió forinttal "kiszélesítették" a Makovecz-program keretét, aminek köszönhetően a főiskola folyamatos online képzéseket tud tartani.

Borhy László, a Magyar Rektori Konferencia elnöke arról beszélt, hogy szervezetük 64 intézménye ajánlotta fel segítségét az érintett hallgatók, az oktatók és családjuk megsegítésére. A segítségnyújtás gyorsan, folyamatosan és koordináltan zajlik az ITM-mel és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) közösen.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem harminc kárpátaljai magyar oktató részére fejenként mintegy ezer eurós ösztöndíjat és kollégiumi elhelyezést kínál fel. Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjprogram támogatásával és a költségnemek átcsoportosításával megvalósuló partnerség keretében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói részére mentálhigiénés tréninget is biztosít a MATE.