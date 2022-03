Február 8-a óta engedélyezett patikán kívül is koronavírus gyorstesztet forgalmazni, erről egy kormányrendeletben döntöttek. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tavaly december végén indított gyorsított ágazati vizsgálatot a Covid-19 antigén gyorstesztek hazai piacán, a tesztek magas ára miatt. A GVH az ajánlásában azt kérte a döntéshozóktól, hogy bővítsék az értékesítési pontok számát, ahol a lakosság a gyorstesztekhez hozzáfér. A kormányrendelet előtt tesztet patikában, webáruházakban vagy gyógyászati segédeszközboltban lehetett beszerezni.

Fotó: Hagymási Bence / Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra

Csak az árulhat, akinek van hatósági engedélye

Jelenleg gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási engedéllyel rendelkező üzletek forgalmazhatnak gyorstesztet. Ezt az engedélyt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől (OGYÉI) kérhetik a kiskereskedelmi egységek. Jelenleg 758 kiskereskedelmi üzletnek van gyógyszerforgalmazási engedélye. Az OGYÉI a VG-nek küldött válaszában kiemelte: azok az kiskereskedelmi egységek, melyek megkapták a gyógyszer forgalmazáshoz szükséges engedélyt, nem biztos, hogy valóban árusítanak is AG gyorsteszteket. Az intézetnek nincs rálátása az engedéllyel rendelkező üzletek forgalmazási palettájára – írták.

A hatályos jogszabályok szerint minden gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási engedéllyel rendelkező üzletben, például kiskereskedelmi láncoknál, drogériákban és benzinkutakon is árulhatnak a Covid-19 kimutatására készült antigén gyorstesztet

– mondta a VG-nek Pipei Csaba szakgyógyszerész, a Diagpro Home Kft. ügyvezető igazgatója. Magyarországon körülbelül 25 öndiagnosztikai teszteket forgalmazó cég működik – válaszolta a VG-nek.

Kiemelte: sokan azért léptek vissza a tesztek árusításától, mert egy az OGYÉI által minősített információs rendszert is működtetniük kell, valamint az ötödik hullám lecsengőben van és már nem biztos, hogy a patikákon kívül nagy kereslet lenne a tesztekre, mondta Pipei Csaba. Hozzátette:a verseny a piaci szereplők között gyakorlatilag lezajlott a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálata előtt. A lakosság nagy része valószínűleg továbbra is a patikákban fogja beszerezni a Covid-teszteket, mivel nagy bizalommal vannak a gyógyszertárak szaktudása iránt.

„A megfelelő gyorstesztek felkutatását a rendelet megjelenését követően azonnal megkezdtük, a szükséges engedélyek megszerzésével párhuzamosan, üzleteinkben jelenleg kétfajta gyorsteszt érhető el, de következő hetekben folyamatosan bővítjük a tesztek számát” – mondta Flórián László, a Rossmann ügyvezető igazgatója. A Spar azt közölte a VG-vel, ők nem fognak gyorsteszteket árulni. A Lidl Magyarország még vizsgálja a Covid-gyorsteszt értékesítésnek lehetőségeit a hazai áruházakban – írták.

A DM-ekben körülbelül két hét múlva lesz elérhető Covid-19 gyorsteszt,

válaszolta Kanyó Roland, a DM marketing és PR menedzsere. Hozzátette: szélesebb termékpalettával készülnek, így öt-hatféle termék lesz elérhető 245 üzletükben. De már a Tesco polcain is találkozhatunk Covid-tesztekkel.

Tavaly lett népszerű az öntesztelés

Magyarországon az öntesztelés nagyüzeme tavaly novemberben indult be és 2022 januárban tetőzött. Szeptemberben még több mint 7 ezer forintért lehetett megvenni egy kínai gyorstesztet, ma pedig már ennek a töredékéért 2 ezer forintért is beszerezhető. Pipei Csaba elmondta: a Covid-19 gyorstesztekből egy nagyforgalmú gyógyszertár enyhébb időszakban havonta 50-100 darabot forgalmaz csúcsidőszakban pedig ennek akár 50 szeresét akár havi ötezer darabot is. A szakember kiemelte: a nagyvállalatok esetében előfordul, hogy több ezer akár tízezer darabot is berendelnek a tesztekből, gyakorlatilag a multik és a nagyobb cégek tartják el a piacot – tette hozzá.

Fotó: Shutterstock

A lakosság számára az árakat a GVH vizsgálata kétségtelenül jó irányba terelte – véli Pipei Csaba. A Diagpro Home-nál is van olyan termék, aminek a nagyobb kereslet miatt 40 százalékkal csökkent az ára, így gyógyszertárban és gyógyszertáron kívül is kedvező áron hozzá lehet jutni. Példaként elmondta, hogy egy olcsó kínai teszt fogyasztó ára akár 1500 forint, ami korábban hétezer forint is volt. A minőségibb termékeket korábban átlagosan 7500 forintért árulták, ezeknek most darabját ötszörös kiszerelésben kevesebb, mint 3000 forintért is meg lehet vásárolni a gyógyszertárakban.