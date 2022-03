Számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évben fel fognak pörögni hazánkban az okos energiamenedzsment rendszerek kapcsán létrejött projektek. Magyarországon az intelligens hálózatok kialakítása iránti igényt az elektromos járművek terjedésén túl az energiaárak drágulása, az energiafogyasztási szokásaink gyors változása és az is generálja, hogy villamoshálózatunkat fejleszteni kell. Balasa Levente, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure üzletágának vezetője osztotta meg gondolatait az intelligens energiaelosztási irányokról.

Balasa Levente Fotó: Vengel Dániel

Nem fogja bírni a villamoshálózatunk

Most, hogy az energiaárak egyre feljebb kúsznak, gyorsan terjednek a villamos autók, beindult a napenergia telepítés dömpingje és jelentős mértékben változnak az energiafogyasztási szokásaink, mindenképp szükség lesz az intelligens megoldásokra ahhoz, hogy ütemezetten tudjuk felhasználni az energiát. Az elmúlt másfél évben ráadásul fel is gyorsultak egyes folyamatok.

A szél- és napenergia termelés egyértelműen előtérbe került az utóbbi időben. Hazánk lépést tart Európával, ahol Németország játszik vezető szerepet.

Amellett, hogy a megújuló energiatermelés kerül egyre inkább fókuszba, arra is fel kell készülnünk, hogy villamoshálózatunkon nem egy pontban termelődik az energia, hanem sok, elosztott kisebb pontban. Ebből következik, hogy a villamoshálózatot is fejleszteni kell. Ennek egyik lehetséges megoldása, hogy az erőművek mellett szerepet kapnak a több száz vagy több ezer egységből álló kicsi termelő egységek, melyek akár a nagyobb

napkollektorokkal felszerelt háztartások is lehetnek. Mindezt összefogni nagy kihívás, kezelésükhöz rendszer szintű változás szükséges.

Fontos változás mutatkozik az energiafogyasztás terén is, azon túl, hogy nő a szükséglet. Egyre inkább a zöld fogyasztás irányába tartunk, de több villamos berendezést használunk, ami a jelenlegi villamoshálózat képességeit feszegeti.

A smart infrastructure, vagyis az intelligens vagy okos infrastruktúra rendszerek képesek információt szolgáltatni arról, hogy adott pillanatban az energiarendszernek mely pontján milyen igények vannak, de láthatjuk a hálózat fizikai adottságait (kábelvastagság, transzformátor, terhelhetőség), valamint azt is, hogy mekkorák a terheltségek és terhelhetőség, így ezt is szabályozhatjuk a smart megoldásokkal. Az okos hálózat tehát röviden az energiaelosztás és épületautomatizálás folyamatait jelenti a felokosított, ezáltal hatékonyabban és környezetkímélőbben működő infrastruktúra fejlesztések által. Ez mostanában kiegészül az elektromobilitással is.

Az okos technológia által pedig változtathatunk a jelenlegi, jellemzően pazarló felhasználáson, rengeteg energiát spórolhatunk és sokkal költséghatékonyabban használhatjuk fel az energiát. A Siemens Smart Infrastructure üzletága e cél érdekében energiaelosztással, illetve az épületek automatizálására épülő gépészettel foglalkozik. A tevékenység részét képezi az intelligens hálózatok, az intelligens épületek és fogyasztók közti tér megnyitása, és a decentralizált energiafelhasználás támogatása. A cég legnagyobb vevői közé az áramszolgáltatók, az ipari létesítmények és az irodaházak tartoznak.

Hol jár hazánk a megvalósításban?

Mivel az energiaköltségek drasztikus növekedésével felmerült az igény az intelligens energiaelosztó hálózatok fejlesztésére, Balasa Levente szerint innentől kezdve arra számíthatunk, hogy

az energiamenedzsment rendszerek vagy az energiatermelés rugalmas rendszerbe illesztése kapcsán létrejött projektek felgyorsulhatnak a következő egy évben.

A Siemens legfontosabb prioritása, hogy iránymutatást, technológiát adjon ebben a helyzetben; jelenleg folyamatosan zajlanak az egyeztetések a fejlesztési törekvésekről. Az intelligens hálózatok kialakítása iránti igényt generálja az elektromos járművek töltése is, mind közterületen, mind a nagyobb projektekben, akár lakóházakról, akár buszdepókról beszélünk.

Fotó: Shutterstock

Elsőként az ipari létesítményeknél indulnak majd az okos hálózatokat integráló beruházások, hisz a saját maguk által termelt napenergiát saját igényeik szerint szeretnék felhasználni Balasa Levente szerint. Erre fognak készülni az első microgrid (saját vezérlésű energiahálózat) megoldások. Az ingatlanfejlesztésben is érdemes számolni már az okos megoldásokkal, mivel utólag nehéz ezeket az rendszereket pótolni.

Tapasztalatok működő okos energiahálózatokról

Már többéves tapasztalatok is rendelkezésre állnak a lakossági energiafelhasználási szokások és az energiaelosztás menedzsmentjének lehetséges módjai terén egy 10 évvel ezelőtt, Bécs egyik városrészében indult pilot projektnek köszönhetően. A Siemens két áramszolgáltatóval karöltve világított rá, hogyan lehet a város új kerületében úgy meghatározni és szabályozni a zöldenergia-ellátást, hogy az minél fenntarthatóbb legyen. Megvalósult többek között a villamos autók töltésének applikáció-vezérelt szabályozása, autóbérlési megoldások kibővítése, illetve a felhasználói igények, csúcsórák azonosítása is.

Emellett, a Siemens saját bécsi irodaházát is felszerelte napelemekkel és energiatárolóval, valamint elektromos autó töltőberendezésekkel, és az áramfelhasználást microgrid rendszerben menedzselte 2020 elején befejeződött mintaprojektjében.