Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A korábban várt 4,5 százalék helyett 2022-ben 2,5 százalékos lehet a gazdasági növekedés üteme - hangsúlyozta a Világgazdaság podcastjában Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, aki szerint a 2023-as teljesítmény - a számos rizikó faktor miatt - még gyengébb lehet. A közgazdász hozzátette: prognózisuk szerint 10 százalék körül alakulhat az éves inflációt, amely a nyáron tetőzhet.

De még jövőre is magas lehet a fogyasztói árak emelkedése: hat százalékos pénzromlást vetít előre az összefoglaló.

Török Zoltán megjegyezte, hogy a lakossági inflációs teher enyhítése érdekében a kormány számos intézkedést hozott, nem tudni azonban, hogy ezek közül melyek maradnak érvényben. A szakértő kitért arra is, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számításai szerint márciusban már közel négy százalékponttal fogták vissza ezek az intézkedések az áremelkedés mértékét.

A vezető elemző aláhúzta, hogy az infláció emelkedése miatt az MNB folytatja a kamatemelést. Idén hét százalék körül tetőzhet az alapkamat.

Emiatt azonban az államadósság finanszírozása is egyre többe kerül; a finanszírozási költségek növekedése legalább a GDP 0,5 százalékával növeli az államháztartási hiányt. Ugyanakkor a magasabb infláció többletbevételt is jelent a központi költségvetésnek. Kiemelte azt is, hogy számos bevételi tételt konzervatívan tervezett a kormány, elsősorban a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében várható, hogy a tényleges beérkező források jóval meghaladják majd a tervezettet. Költségvetési kiigazításra azonban még így is szükség lehet.

Ami pedig a fentebb említett rizikó faktorokat illeti: az egy évvel ezelőttihez képest az energiahordozók ára 2,5-3-szorosára emelkedett, már tavaly is egyre többet kellett fizetni az energiaimportért, és ez a helyzet idén csak romlik.

Magyarország külkereskedelmi egyenlegének többlete pedig várhatóan elolvad, és nagy valószínűséggel hiánnyal zárja az évet a külkereskedelem. Ez negatív hatással lesz a folyó fizetési mérlegre is - tette hozzá végezetül a Raiffeisen Bank vezető elemzője.