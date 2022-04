Az első negyedévben jelentősen nőtt az adatforgalom az előző év azonos időszakához képest az ügyfelek növekvő adatigénye miatt – közölte a VG-vel a Magyar Telekom. A vezetékes adatforgalom 24 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét, és 65 százalékkal 2020 első negyedévéét. A vezetékes internetforgalom is évről évre bővül, és ezen felül hoztak további emelkedést az egyes számítógépes, konzolos megjelenések, valamint a távmunka, távoktatás, amelyek következtében nagyobb volt a nappali forgalom, mint a korábbi években.

A mobil- és a vezetékes hangforgalom is csökkent az első negyedévben az előző év azonos időszakával összevetve a társaság hálózatán, az sms-forgalomban nincs szignifikáns változás.

A nemzetközi kimenő hívások száma 2021 első negyedévében 80 százalékkal kisebb volt, mint 2020 azonos időszakában, az idén viszont 10 százalékos a növekedés. A társaság előfizetőinek roaminghang- és -adatforgalma 2020-ról 2021-re mintegy 10 százalékkal csökkent, ebben az évben azonban a hangforgalom a tavalyinál 20 százalékkal lett magasabb, az adatforgalom pedig megduplázódott.

A 2021-es csökkenést a járvány és a kapcsolódó utazási korlátozások okozták, de az idén, a korlátozások enyhítése után nőtt az utazási kedv és a roamingforgalom is.

A Yettel is arról tájékoztatta lapunkat, hogy adatforgalmában az idei és az elmúlt két év első negyedéveit összehasonlítva stabil a növekedés. 2020-hoz képest 2021-ben 21 százalékos volt az emelkedés, az idén pedig 2021-hez képest 16 százalékos. A Yettel hálózatából indított hívások számában az előző két év első negyedévvel összehasonlítva nincs szignifikáns különbség. A hívások 2020 és 2021 között több mint 7 százalékkal hosszabbodtak, míg az idei első három hónapban a tavalyihoz mérten 3 százalékkal. Az elküldött sms-ek száma az idei első negyedévben jóval nagyobb volt, mint 2021 azonos időszakában.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A roamingforgalmi adatok jól tükrözik, hogy az év elején az utazási korlátozások feloldásával nőtt a nemzetközi utasforgalom. 2020 és 2021 azonos időszakait összehasonlítva stagnált a roamingoló Yettel-előfizetők száma, a tavalyi első negyedévhez képest azonban az idei első három hónapban 7 százalékkal nőtt. A roaming-adatforgalom 2021 első negyedévében a megelőző évhez viszonyítva 7 százalékkal csökkent, de 2022-re már jelentősen, 80 százalékkal növekedett. A roaminghívások mennyisége a kimenő és a bejövő hívások esetében is több mint megháromszorozódott az idei első negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva, és a hívások hossza is számottevően nőtt. A növekedés a nemzetközi hívásokra, azaz a Yettel belföldi hálózatából külföldre indított beszélgetések esetében is jellemző. Az idén január–márciusban a tavalyi év azonos időszakához képest az indított hívások mennyisége és darabszáma, valamint az sms-ek terén is majdnem háromszoros volt a bővülés.