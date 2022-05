Az adattal életet lehet menteni, ezért egyre tisztább, strukturáltabb, hozzáférhetőbb adatokra van szükség, ezért is jött létre az Adatvezérelt Egészség Nemzeti Labor, melynek átfogó célja az egészségügyi és egészségipari paradigmaváltás támogatása kutatási és innovációs oldalról - mondta Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem (SE) Egészségügyi Menedzserközpontjának igazgatója az IME Országos Egészségügyi Infokommunikációs konferencián. Hozzátette: hamarosan egy adatintenzívebb egészségügyi eszköztár lesz az orvosok és a kutatók zsebében a betegágy mellett.

A labor összehozza az adat iránt érdeklődőket

Az adatlabor hosszú távon épít a hazai szakmai műhelyek interdiszciplináris összefogására, a masszív, strukturált és strukturálatlan adatbázisok tárolására, elemzésére és fejlesztésére. A projekt tágabb értelemben hozzájárul az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai és az Európai Unió 2030-as célkitűzéseihez, kiegészülve azzal, hogy a Covid-19 járványhelyzet exponenciálisan növelte mind az egészségipar szereplőinek kitettségét, mindezek igényét a biztonságos, rugalmas, innovatív megoldások bevezetésére.

Szócska Miklós szerint a régióban Magyarország van elég informatikus, gráfmatematikus, fizikus, akik értenek a mesterséges intelligenciákhoz, de azért még van lemaradásunk Kínához, az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz képest. Szükség van arra, hogy ez a platform összehozza azokat, akik az adatokat keresik, mint például a klinikusok, az informatikusok pedig az orvosok, kutatók kéréseire fejleszthetnek algoritmusokat.

Kiemelte, a SE Menedzserképző Központjában elindítottak egy mesterséges intelligenciával foglalkozó továbbképzést is, amihez 150 hallgató csatlakozott.

Négy pillérben gondolkodnak az Adatvezérelt Egészség Nemzeti Labor kapcsán, ezek között szerepel az adatbányászat, a mesterséges intelligencia, az oktatás, és a döntéstámogatás az orvosképzéstől az ágazatvezetésig. Megjegyezte, hogy azt az adatkincset, ami az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) létrejött még értékesebbé szeretnék tenni.

Digitális európai egészségügyi adattérre van szükség Naprakész és kutatható egészségügyi adatokkal akár tízmilliárd eurót is lehetne spórolni.

Az egészséginformatikában tavaly egy nemzetstratégiai jelentőségű tranzakciót bonyolítottak le, a T-Systems Magyarország eladta leányvállalatát, a Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kft.-t a magyar államnak. A cégért 5,5 milliárd forintot fizettek. A társaság nevet váltott és Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. néven jegyezték be. Szabó Bálint lett a cég ügyvezetője, ő korábban egyébként az EESZT megvalósítását koordinálta.

A konferencián a nonprofit kft.-vel kapcsolatban elmondta: állami tulajdonban vannak, piaci szemlélettel és egy közszolgáltató vállalatként működnek.

Faltól falig egészséginformatikai szolgáltatók

– fogalmazott az ügyvezető. Minden egészségügyi szolgáltató informatikai partnere szeretnének lenni, nem profit, hanem sikerorientált cégként.

Több fejlesztés is csőben van

A csőben lévő fejlesztésekkel kapcsolatban Szabó Bálint példaként említette, hogy 2022-ben élesítenek majd egy járóbetegirányítási és egy ápolástámogató rendszert, de tavaly elkészült a praxisközösségek működésének támogatására is egy újabb modul.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elmondta, a Covid-applikációt kétmillióan töltötték le, az alkalmazásnak hamarosan megjelenik egy újabb verziója is, ami egészségügyi dokumentumokat, recepteket is kezel és időpontfoglalás is lehetséges lesz az appon keresztül.

Szabó Bálint bemutatott egy a Máltai Szeretetszolgálattal közösen elindított mozgó orvosi szolgáltatást is. Magyarország leghátrányosabb helyzetű településeinek harmadán nincs állandó háziorvosi szolgálat, ötödénél pedig a praxis tartósan betöltetlen, miközben az érintett területen élők egészségi állapota elmarad a hazai átlagtól.

A telemedicina vizsgálat a magyar állam tulajdonában lévő teljes értékű háziorvosi rendszer, az EESZT MiniHIS rendszerét használja.

A vizsgálat után szükség esetén e-recept felírásáról is dönthet az orvos, a rendelés végeztével pedig a páciens rögtön kézhez is kapja az ellátásáról készült ambuláns lapot. Az elkészült orvosi dokumentáció pedig azonnal elérhető az EESZT felületén.