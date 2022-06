Két nehéz év után az idén sem lélegezhet fel az autóipar, amelynek az első negyedévét a háború döntötte romba, miután hatalmas űrt hagyva maga után leállt a kábelkorbácsok és más alkatrészek ukrajnai gyártása. „A tavalyinál nagyjából 25-28 százalékkal kevesebb autó készül el idén Európában, főként az alkatrészhiány miatt, de persze készül Ázsiában és Amerikában is autó, tehát globális hiány aligha lesz. Az kétségtelen, hogy az importőrök és a kereskedések mindent megtesznek, hogy kiszolgálják a vevőket, és tisztességgel helytálltak az utóbbi időszakban” – mondta a VG-nek Knezsik István, az Autós Nagykoalíció és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke. Hozzátette,

az idei drágulás 20-25 százalékos, ez természetesen függ a modelltől, az évjárattól és persze az iránta támasztott kereslettől.

Fotó: AFP

Vannak olyan modellek, amelyeknek alig változott az áruk, és olyan is, amelyé 35 százalékkal emelkedett. Mint a szakember kiemelte, az új autók drágulásában jelentős tétel az az uniós büntetés, amelynek alapja egy alapvetően hibásan értelmezett kibocsátási norma, de nagy szerepe van az alkatrészek áremelkedésének is: egyes acélterméket ára az orosz–ukrán konfliktus kirobbanása óta a tízszeresére nőtt, és a csiphiány megszűnésének várható időpontját is távoli időpontra datálják. Az utóbbi azért is nagy probléma az autóiparnak, mert egy átlagos autóban nagyjából 70 ezer csip található, ebből csak 16 ezer a kommunikációért felel. Az energiaköltségek is nagyot nőttek, a magyarországi járműipari beszállítók villanyszámlája átlagosan a háromszorosára, a gázszámlája pedig a hatszorosára emelkedett január eleje óta.

Az importautók hasonló összetételben érkeznek, mint az elmúlt években, bár zsugorodik Európában az újautó-piac, és ebből fakadóan szűkül a használtautó-kínálat. A szállítási idők részben amiatt ugrottak meg, hogy megcsappantak a raktárkészletek. „A járvány előtt is hat-tizenkét hónapot kellett várni olyan autókra, amelyek nem voltak készleten, ez nőtt meg márkától függően átlagosan hat hónappal. Megváltozik a gyártási idő, amelyhez a vásárlási szokásoknak is alkalmazkodniuk kell, és vissza kell térnünk a tudatos, megtervezett autóvásárláshoz– emelte ki Knezsik István. A szakember szerint a tudatosságnak a hajtáslánc kiválasztásakor is fontos szerepet kell kapnia, mert a következő tíz évben körülbelül 12 hajtáslánc határozza meg a piacot.