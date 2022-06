Hat éve tart a felkészülés, és júliusra lesz végleges a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozata, amiben a régió 116 települése is részt vesz, önkéntes alapon. A VG Podcastnak nyilatkozva Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója elmondta:

71,5 milliárd forintból épül ki a különleges év teljes programsorozata, és készülnek el azokkal az infrastrukturális fejlesztésekkel, amelyek mindegyike fenntartható, és a későbbiekben is szerepet kapnak a települések életében.

A Bakony és a Balaton régióval együtt pályázó, előremutató térség együttműködése miatt pályázat nyertes Veszprém legnagyobb új attrakciója a várban kiépített, közép-európai szinten is egyedülálló börtönmúzeum, amely rendhagyó történelemórák helyszínéül is szolgál majd. Az osztálykirándulások szálláshelyi igényeinek és árkategóriájának is megfelelő kínálatot is kiépítik a városban a rendhagyó év apropóján.

Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

Csaknem egyharmadával több, összesen ötven új négycsillagos szállodai szoba jön létre Veszprémben, ahol a három belvárosi szálloda bővítésére összesen csaknem 1,8 milliárd forintot költenek a beruházók, amiből 800 millió forint a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatása. A városban eddig piaci alapon az élénk kulturális-szellemi élet ellenére sem épültek ki 100 szobás, vagy annál nagyobb kapacitású szállodák, mint sok észak-balatoni településen.

Minden program továbbmegy

Az egyetlen évre, 13 évvel Pécs után Európa Kulturális Fővárosává váló Veszprém célja, hogy a város és környéke, a balatoni és bakonyi települések egész évben látogatott területté váljanak, a programkínálat megalkotásánál ezért különleges szerepet kaptak az őszi, téli, tavaszi attrakciók, amelyek a turisztikai szezon meghosszabbítását is szolgálják - tudtuk meg.

Új térségi összefogás keretében formálódik például a Lesence-vidék közös kulturális kínálata, és Zalahaláp új fesztivállal jelentkezett. Idén februárban debütált Veszprémben a Holtszezon kortárs irodalmi fesztivál, és ígéretesen alakul a magyar filmipari seregszemle, Filmpiknikből három év alatt jelentős fesztivállá kinőtt program, ami a Magyar Cannes lehet – mondta a vezérigazgató.

A hagyományosan január 21-én induló európai nyitányt követően minden napra jut legalább egy program Veszprémben és a kulturális fővárosi programsorozathoz csatlakozott és azt saját kezdeményezéseivel rendkívül sokszínűvé szövő régióban.

Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

A nemzetközi jelentőségű és színvonalú attrakciókkal a térségi együttműködést koordináló szervezet célja az, hogy Veszprémet és a Bakony-Balaton régiót felhelyezze Európa kulturális térképére Provence és Toszkána mellé.

Adottságainkat tekintve ott a helyünk - jelentette ki Markovits Alíz.

A kulturális évre az ötletelés már lezárult, az utolsó programtámogatási pályázatokat most bírálják el, és július közepéig eredményt hirdetnek. A nagy program bejelentő tájékoztatót október közepére tervezik, de még azt megelőzően lezajlik több új program, köztük a Veszprém Vine&Gourmet Fesztivál, aminek vendége Japán és Spanyolország lesz.

A tervek szerint minden egyes programot megtartanak 2024-ben is, a 2023-as év egyfajta dobbantó lesz, egy új fejezet nyitánya a térségben.