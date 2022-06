A magyar cégek elsőkörben belföldön keresnek munkaerőt, ahová lehet, magyarokat vesznek fel, de ez nem mindig lehetséges, és egyre több a betöltetlen állás. A Magyarországon működő cégek azért nyitottak a külföldi munkavállalók alkalmazására, mert a magyarok a hiányszakmákban vagy elfogytak, vagy nem jelentkeznek az adott állásra.

„Ha a nemzetgazdaság teljesítménye szempontjából is fontos termelő cégek nem tudják teljesíteni a vállalásaikat a munkaerő hiánya miatt, akár tovább is költöztethetik telephelyeiket olyan országba, ahol nagyobb számban állnak rendelkezésre a dolgozók. Így pedig több tízezer magyar munkavállaló munkahelye is megszűnne” – emelte ki Mihályi Magdolna a Jobtain HR szolgáltató ügyvezetője.

Fotó: Balázs Attila / MTI

Egyre fontosabb a külföldi toborzás

Magyarországra a szomszédos országokból eddig is szép számban érkeztek munkavállalók, a jelenleg fennálló háborús helyzet miatt azonban a HR szolgáltató cégeknek újra kellett gondolniuk a toborzás korábbi gyakorlatát, és más országokból kell pótolniuk a kieső ukrán munkaerőt. A kormány egy 2021-es törvénymódosítása értelmében jelenleg 9 ország munkavállalói érkezhetnek könnyített eljárással Magyarországra a minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül.

A hiányszakmákban keletkező űrt vietnámi, mongol, fülöp-szigeteki, montenegrói, fehér-oroszországi, indonéz, kazah, észak-macedón, és bosznia-hercegovinai munkavállalókkal tölthetik be a hazánkban működő vállalatok.

A HR szolgáltatón keresztül kölcsönzött külföldi munkaerőt sajnos tévesen még ma is sokszor összekeverik az illegálisan érkezett, feketén dolgoztatott emberekkel, pedig a minősített munkaerő-kölcsönző cégek éppen ezt a gyakorlatot hivatottak kiküszöbölni.

A külföldi munkavállalók rendkívül szigorú ellenőrzésen mennek keresztül, mielőtt Magyarországra érkeznek. Kiutazási engedéllyel és erkölcsi bizonyítvánnyal is rendelkezniük kell ahhoz, hogy a saját országukon kívül vállaljanak munkát. Ezen kívül a foglalkoztatókat is szigorúan felügyelik nemzetközi és állami szervezetek egyaránt, és nagyon fontos, hogy kizárólag a minősített munkaerő-kölcsönző cégek hozhatnak kölcsönzés céljából munkavállalókat Magyarországra – emelte ki közleményében a Jobtain HR szolgáltató.