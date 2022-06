Három év alatt összesen 85 százalékkal csökkentette nyomtatott magazinjának példányszámát a Rossmann Magyarország, amely így évi közel 1000 tonnával kevesebb papírt használ fel ezen a területen. Négy évvel ezelőtt kéthetente még 2,3 millió újságot szórt ki a cég, jelenleg ugyanez az érték 350 ezer darab. A négy évvel ezelőtti adatokhoz képest a Rossmann 2022-ben több mint 70 százalékkal kevesebb papírt tervez felhasználni akciós újságjai nyomtatására: míg 2018-ban és előtte évente körülbelül 1422 tonna volt, addig az idei évben a tervek szerint ez 400 tonnára csökken majd.

Segített az átállásban, hogy a vásárlók már nem igénylik olyan mértékben a nyomtatott magazinokat, mint néhány éve – árulta el Flórián László, a cég ügyvezető igazgatója. „Egyre több vásárló számára egyszerűbb és kényelmesebb a mobil applikációnkban és a weboldalon átlapozni az akciókat. Sokat dolgoztunk a személyre szabott ajánlatokat lehetővé tévő rendszerek létrehozásán. Az a célunk, hogy minden egyes vásárló a számára releváns akciós ajánlatot kapja meg és azon a csatornán, amelyet a leginkább használ - legyen az e-mail, mobil applikáció, vagy valamelyik közösségimédia-felület. Nem az a kérdés, hogy megszűnik-e a nyomtatott formátum, hanem az, hogy mikor, és helyette a vásárlók milyen egyéb csatornát választanak.”

Fotó: Szabina Gyorfi

A termékek szállításakor is a lehető legkevesebb csomagolóanyagot használja fel a cég. Hat különböző méretű kartondobozban utaztatják az árukat, házhozszállításkor pedig papírtáskát használnak. A Rossmann Magyarország által használt csomagolóanyagok mind FSC minősítésűek, vagyis az anyagok felelős erdőgazdálkodásból származnak. A termékek védelme miatt szükséges térkitöltőket pedig többször használatos, és 100 százalékban újrahasznosítható légpárnákra cserélték le.

A Rossmann Magyarország nemcsak működésében kíván hozzájárulni a környezeti értékek megőrzéséhez, hanem termékkínálatával is igyekszik megoldásokat adni a fenntarthatósági kihívásokra. Ezért is csatlakozott tavaly a Klímainnovációs Közösség által meghirdetett Startup Plastic Surgery programhoz. A drogériahálózat ezen felül egy különdíjat is felajánlott, az ezt tavaly elnyert Skoonex környezetbarát fogkeféje hamarosan része lesz a drogérialánc termékkínálatának.