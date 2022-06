Pintér Sándor belügyminiszternek két hónapja lesz az új testület felállítására. Orbán Viktor hétfőn a napirend előtti felszólalások után válaszolt a képviselők kérdéseire az azonnali kérdések órájában. Elmondta, hogy

tarthatatlan az az állapot, hogy miközben háború van egy szomszédos országban a magyar katonákat a határvédelemmel kell foglalkoztatni, ahelyett, hogy gyakorlatoznának.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a határon szolgálatot teljesítő rendőröket is tehermentesíteni kell, mivel nagyon sok a munkájuk, miközben távol kell lenniük a családjuktól.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ennek a problémának a megoldásával bízta meg Pintér Sándort. Az önálló határőrséget Magyarországon 2007-ben szüntették meg, azóta a rendőrséghez került ennek a feladatnak az ellátása.

A parlamentben a miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarországon nincsenek megszorítások és nem is lesznek. Orbán Viktor szerint kormány mindent megtesz, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is elégedettek legyenek a magyar emberek.

Szintén hétfőn a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg is a határok megerősítéséről beszélt. Elmondta. hogy a szövetség keleti határain dandárszintre elemik a harci készültséget, különösen a balti országoknál. A tervek szerint, amiket a NATO-vezetői Madridban írhatnak majd alá, a tagok több fegyvert fognak telepíteni a keleti térségbe és kijelölik a terült védelméért felelős erőket is. Stoltenberg arról is beszélt, hogy a NATO 300 ezer fölé növeli a magas készültségű katonai erőinek létszámát.