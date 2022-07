Már csak enyhe konjunktúrát érzékelnek az ágazati szereplők, a Turizmus Konjunktúra Index (TKI) júniusában +6 ponton állt. A -100 és +100 közötti skálán értelmezett mutatót nemrég alkotta meg a urisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal és a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közösen, érzékelve a turisztikai ágazat információhiányát.

A tágabb értelemben vett turisztikai ágazat, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, rendezvényszervezés piaci szereplőinek várakozásai a közeljövőben várható trendeket vetítik előre.

A májusban első alkalommal közzétett TKI értéke júniusban 6 ponttal csökkent, noha a turisztikai ágazat működésének szezonális jellege normál esetben a nyári hónapokra a teljesítmény felfutását és az optimizmust kellene mutassa.

Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A csökkenés hátterében elsődlegesen az áll, hogy a magyar lakosság előzetes költségtervei átárazódnak az infláció miatt, aminek jegyében többek között a turisztikai kiadásokból is lefaragnak.

A szálláshely-szolgáltatásban +4 pont (májushoz képest 8 pontos visszaesés), a vendéglátásban +4 pont (10 pontos visszaesés), az egyéb turisztikai szektorokban pedig +11 pont (4 pontos emelkedés) volt a konjunktúra index értéke júniusban.

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest a szállásadók 50 a növekedést vár a vendégéjszakák számában, míg a vendéglátásban működők 38 százaléka vár vendégforgalom növekedést.

A turisztikai cégek 85 százaléka működési költségek növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan, míg a fennmaradó 15 százalék szerint nem változtak e költségei. A költségnövekedés átlagosan 21 százalékot tett ki. A cégek 80 százaléka számolt be szolgáltatási árainak növekedéséről az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan. Az áremelkedés átlagosan 14 százalékot tett ki. A következő 3 hónapban a cégek 35 százaléka tervez emelni, utóbbiak döntő többsége a közelmúltban is emelt és a közeljövőben is emelni fog.

A turisztikai cégek 26 százaléka gondolkodik a következő egy évben fejlesztésben. Ez alacsonyabb arány, mint az egy hónappal ezelőtt mért 45 százalék.

A fejlesztést megvalósítók közel háromnegyedénél e fejlesztések főként a szezon kezdetével már elkezdődtek és azóta be is fejeződtek.

Lassú ütemben növekvő munkaerő keresletet mutat a foglalkoztatott létszám alakulása, a mutató mindhárom alszektorban pozitív, ezen belül is leginkább a szálláshely-szolgáltatásban, legkevésbé pedig az egyéb turisztikai alszektorban. A foglalkoztatott létszám alakulása a következő három hónapra vonatkozóan +9 pont, ami enyhe túlkeresletet jelent, enyhébbet, mint májusban. A mutató értéke egy hónap alatt 13 pontot csökkent, amely azt jelenti, hogy a cégek növelik ugyan az állományukat, azonban a bővülés mértéke csökkenő.

A júniusi indexérték két alszektorban, a vendéglátásban és az egyéb turisztikai szektorokban pozitív, míg a szálláshely-szolgáltatás reprezentánsai inkább stagnálást várnak. Ez az index 2022 júniusában kissé meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúrakutatásában mért, szolgáltatási szektorra számított index értékét (+6), ugyanakkor megegyezett a nemzetgazdasági átlaggal.