Egyharmadához érkezett a BudaPart kiépítése, és a legújabb ütem fókuszában a közlekedést, valamint a közösségi tereket érintő fejlesztések megvalósítása áll – jelentette be Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója a városnegyed bejárása során.

Újabb lépést teszünk a 15 perces város koncepciójának megvalósítása felé – jelentette be az ügyvezető.

Ez az elképzelés a nagyvárosok olyan átalakítását jelenti, amiben sétatávolságra van a munka- és a lakóhely, csökkentve az ingázást és az azzal járó környezetterhelést. A Property Market célkitűzése a kezdetektől ez volt.

Miközben fejlesztik a közösségi tereket és a közlekedést, tovább bővítik a belvárosias hangulatú szolgáltatásmixet. Óvoda, bölcsőde, orvosi rendelő épül a Buda belvárosi szerepét átvevő területen.

Budapest ötödik legnagyobb közparkja lesz

A főváros ötödik legnagyobb közparkjában Buda legnagyobb többgenerációs játszóterét készítik el 2023 második felére, ekkor adják át ugyanis a következő parkfejlesztési ütemet a BudaParton. A húszhektáros park a Tabánnál és a Városmajornál is nagyobb lesz.

Budapest modern kori történetének legnagyobb városnegyed-fejlesztése – amelyet a világ legjobb városnegyed-fejlesztésének választottak Párizsban – a jelenlegi ütemében 2200 négyzetméter kereskedelmi, 490 lakóingatlan és 8600 négyzetméter irodaépület kivitelezését foglalja magában.

A 2015-ben elindított BudaPart projekt várhatóan 2030-ra készül el.

Eddig öt lakóépületben 870 lakást, 40 ezer négyzetméter bérbeadható irodaterületet és közel 6100 négyzetméter kiskereskedelmi egységet adtak át.

A projekt végére 54 hektáron 15 lakóépületben háromezer lakás, 12 irodaházban mintegy 250 ezer négyzetméter iroda- és 23 800 négyzetméter kereskedelmi terület jön létre, amely mintegy 25-30 ezer városlakónak teremt lakó- és munkahelyet.

Bezöldül az öböl

A zöldterületek fejlesztése ütemterv szerint halad, nyáron egy újabb fázis kezdődik – mondta Schrancz Mihály.

A BudaParton található park magántulajdonban van, de a köz számára nyitott, és további funkcionális fejlesztéseket is tervez ott tulajdonos.

A beruházásnak még csak az egyharmada készült el, de a parkba éves szinten már most egymillió látogató jön. Eddig 13,5 hektár terület megújítására, illetve karbantartására került sor. A szintén a beruházó tulajdonában lévő Lágymányosi-öböl vízfelülete további tíz hektárral növeli a teljes természetes felületet. A BudaPart területének majdnem a fele, 26 hektár zöldterület, ennek része a Kopaszi-gát is.

A dunai strand az idén is megnyitotta a kapuit a BudaParton. A partszakaszon madárbarát kertet alakítottak ki, a fürdőhelyen pedig folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget és a folyómedret, így az egyre kedveltebb a fővárosiak körében – hangsúlyozta.

Új vasúti megálló létesül

A BudaPart megközelíthetőségének javítása érdekében a lakóingatlan- és irodaépítésekkel összhangban tovább fejlesztik a közlekedési infrastruktúrát is – jelezte az ügyvezető. Az 1-es villamos már Kelenföldig jár, biztosítva a városnegyed összeköttetését az M4-es metróval, valamint körjáratként, meghosszabbított útvonalon közlekedik a 154-es buszjárat, amely érinti a Kopaszi-gát és a BudaPart területét is.

Mindeközben folyamatosan egyeztetnek a budai fonódó villamos második üteméről, a Déli Körvasút hálózatfejlesztésének építése pedig folyamatban van. Ez utóbbinak köszönhetően a BudaPart is új megállót kap, Nádorkert néven.